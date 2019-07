Ausstellung „50 Jahre Stadt Lahnstein“ wird ergänzt

Auch Magdalene Diefenbach gestaltete zwei Stellwände

Lahnstein. Anlässlich des Festaktes „50 Jahre Stadt Lahnstein“ in der Stadthalle, zeigte das Stadtarchiv Lahnstein erneut seine Ausstellung zum Stadtjubiläum. Sie war erstmals im März in der Hospitalkapelle zu sehen und zeigt schwerpunktmäßig das Stadtgeschehen der letzten 50 Jahre, zum Einen chronologisch, zum Anderen thematisch aufbereitet. So werden der Weg zum Zusammenschluss, aber auch die Oberbürgermeister, die Beigeordneten, Stadträte, Ehrenbürger und die fünf Städtepartnerschaften auf jeweils eigenen Stellwänden mit viel Bildmaterial dokumentiert. Außerdem werden zahlreiche Luftbilder und Gebäudefotos aus den 1960er Jahren dem Heute gegenübergestellt und zeigen Lahnstein im Wandel.

Ergänzt wurde die Ausstellung nun durch zwei Stellwände, die die Lahnsteinerin Magdalene Diefenbach mit eigenen Fotografien bestückt hat. Bereits mehrfach hatte die von der Schönheit Lahnsteins begeisterte Malerin Bilderausstellungen veranstaltet. In Form einer großen Fünfzig hat sie nun ihre schönsten Aufnahmen Lahnsteins aneinandergereiht. Auf der weiteren Tafel hat sie in Großaufnahme verschiedene Stadtansichten jahresmäßig angeordnet.

Ein Teil der Ausstellung ist derzeit im Foyer des Stadtarchivs zu sehen. Die komplette Ausstellung kann in der zweiten Septemberhälfte in der Pfarrkirche St. Barbara angeschaut werden. Wer also bisher keine Gelegenheit hatte, sich die Ausstellung anzuschauen oder dies nochmals tun möchte, hat noch reichlich Gelegenheit dazu.

Foto: Magdalene Diefenbach vor ihrer „50“ und Gesamtübersicht Stellwände (Fotos: Stadtarchiv Lahnstein)

Quelle: Stadt Lahnstein

veröffentlicht am: 02.07.2019