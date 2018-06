Aufwendungen für Jugend und Soziales gehen leicht zurück

Das Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales legt den Jahresbericht 2017 vor – neue gesetzliche Regelungen und zahlreiche personelle Veränderungen waren 2017 zu bewältigen – Bilanz der Aufwendungen leicht unter Vorjahresniveau

Im Jahr 2017 wurden verschiedene große gesetzliche Änderungen auf den Weg ge-bracht, die zum 01.07.2017 bzw. überwiegend zum 01.01.2018 in Kraft getreten sind und wesentliche Änderungen des SGB XII beinhalten. Zu nennen sind hier insbeson¬dere die Reform der Hilfe zum Lebensunterhalt und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Regelbedarfsermittlungsgesetz) und die Reform der Einglie-derungshilfe für behinderte Menschen (Bundesteilhabegesetz).

Im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen erfolgte daneben zum 01.01.2017 die Einführung des Fallmanagements mit dem Ziel, die Entscheidungs-grundlagen bei der Ermittlung des behinderungsbedingten Bedarfes zu verbessern und die Steuerung von Qualität und Kosten zu optimieren. Ziel ist eine intensivere kommu-nale Fallsteuerung. Der Sozialdienst wurde infolge dessen um zwei Fachkräfte auf eine Gesamtzahl von drei Mitarbeiterinnen aufgestockt.

Zum 01.01.2017 erfolgte eine Reform des SGB XII im Bereich der Hilfe zur Pflege. Sie beinhaltet eine Angleichung an die Regelungen im SGB XI, welches bereits zum 01.01.2016 reformiert wurde. Im Zentrum der Reform standen die Verbesserung der Situation pflegebedürftiger Menschen und ihrer Angehörigen. Um den neuen gesetzli-chen Auftrag in Form der Feststellung des pflegerischen Bedarfes Rechnung zu tra¬gen, erfolgte die befristete Einstellung einer Pflegefachkraft.

Durch die zum 01.07.2017 erfolgte Unterhaltsvorschussreform wurde die bisherige Höchstbezugsdauer von 72 Monaten aufgehoben und die Höchstaltersgrenze von der-zeit 12 Jahren bis zum vollendeten 18. Lebensjahr heraufgesetzt. Für Kinder im Alter von 12 Jahren bis zum vollendeten 18. Lebensjahr wird es einen Anspruch auf Unter-haltsvorschuss aber nur geben, wenn sie nicht auf SGB II-Leistungen angewiesen sind oder wenn der/die Alleinerziehende im SGB II-Bezug ein eigenes Einkommen von mindestens 600 Euro brutto erzielt. Aufgrund der Erweiterung des Personenkreises ist es für den Bereich der Stadt Koblenz zu einer Verdopplung der Fallzahlen gekommen. Der Bund trägt 40% der Kosten, das Land und die jeweilige Kommune teilen sich die restlichen Kosten.

Die Themen des Jahres 2017

Im Bereich Senioren und Soziales spielte das Thema Asyl nach wie vor eine wichtige Rolle, auch wenn die Zahl der Asylbewerber in Koblenz im Jahr 2017 nach den starken Anstiegen in 2015/2016 erstmals wieder fiel. Dies führte u.a. zu einer Entspannung im Bereich der Unterbringung, die nunmehr in bestehenden Unterkünften und nicht mehr auf dem angespannten privaten Wohnungsmarkt erfolgen konnte.

Dass es nach dem Einzug der Migranten in die Wohnungen in manchen Fällen zu Spannungen mit der ansässigen Bevölkerung kam, machte ein rasches Handeln der Stadtverwaltung erforderlich. Im Zusammenwirken mit dem Land gelang es in kurzer Zeit, eine auf zwei Jahre befristete Stelle für die Gemeinwesenarbeit im Stadtteil Pfaf-fendorfer Höhe zu akquirieren, die am 01.01.2018 besetzt werden konnte. Ihre Aufga¬be besteht aber nicht in der Betreuung der Flüchtlinge (für die andere Personen zu¬ständig sind), sondern gerade in der Moderation und Schlichtung von Konflikten zwi¬schen den Bewohnern des Stadtteils. Mit diesem Schwerpunkt in der Entwicklung nachbarschaftlicher Beziehungen soll ein Ausgleich von berechtigten Interessen der alteingesessenen Bewohnerschaft mit den Bedürfnissen der neu Zugewanderten er¬reicht werden. Die Personalkosten für diese Projektstelle werden in voller Höhe vom Land Rheinland-Pfalz getragen.

Gute Erfahrungen wurden mit dem seit 2016 auch in Koblenz laufenden Landesprojekt Gemeindeschwester Plus gemacht. Das Modellprojekt ist ein Angebot für über 80-jährige Menschen, die noch keinen Pflegebedarf haben, sondern lediglich Unterstüt¬zung und Beratung in ihrem aktuellen Lebensabschnitt benötigen. Projektpartner und Anstellungsträger für die beiden Gemeindeschwestern, Claudia Bellmund und Renate Varo¬quier, ist der Koblenzer Kreisverband des DRK, projektverantwortlich die Sozialplanung des Amts für Jugend, Familie, Senioren und Soziales. Finanziert werden die Projekt¬stellen während der Modellphase, die noch bis Ende 2018 dauert, vom Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie des Landes Rheinland-Pfalz (MSAGD). Bürgermeisterin Marie-Theres Hammes-Rosenstein: „Als Stadt Koblenz wollen wir al¬les in unserer Kraft Stehende dafür tun, dass dieses erfolgreich verlaufende Projekt möglichst auch über das Jahr 2018 hinaus fortgeführt werden kann und seine Wirkun¬gen auch in anderen Koblenzer Stadtteilen entfaltet, in denen Seniorinnen und Senio¬ren leben, die Unterstützung in dieser niedrigschwelligen Form der Alltagsbegleitung gut gebrauchen können.“

Bereits zum wiederholten Male hat das Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales einen umfassenden Bericht zur sozialen Lage der Stadt Koblenz erarbeitet, der im Dezember 2017 vom Stadtrat beschlossen wurde. Dieser Bericht enthält neben einer Vielzahl von Daten zur sozialen Situation der Jahre 2011 bis 2015 auch Handlungs-empfehlungen, die auf Grundlage der im Bericht erläuterten Daten erarbeitet wurden. Mit Blick auf zukünftige Entwicklungen, die sich bereits jetzt abzeichnen, und dem Ziel, die Stadt Koblenz zu einer sozial gerechten Stadt weiter zu entwickeln, ermöglicht der Bericht zur sozialen Lage 2015 in Koblenz neben der Betrachtung der Ist-Situation auch einen Überblick über die Ziele, die sich die Stadt setzt. Deren Umsetzung ist in den Maßnahme-Empfehlungen in Teil II des Berichts festgehalten.

Im Bereich des Jugendamtes lagen die Schwerpunkte erneut auf dem Ausbau der Kindertagesbetreuung, aber auch in den neuen Herausforderungen, die mit dem Zu¬zug unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge sowie von Familien mit Fluchterfah¬rung verbunden sind. Zudem musste u.a. auch die zum 01.07.2017 in Kraft getretene Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes bewältigt werden.

Die Erfüllung des Rechtsanspruches nach § 24 SGB VIII bzw. § 5 KitaG Rheinland-Pfalz und der Zuzug von Flüchtlingsfamilien stellen die Kindertagesstätten-Bedarfspla¬nung vor große Herausforderungen. Die von der Koblenzer Statistikstelle (KOStatIS) zum 31.12.2017 aus der Einwohnerstatistik erhobenen Daten belegen, dass sich der steigende Trend bei den Kindern unter 6 Jahren auch in 2017 weiter fortgesetzt hat. Gegen Jahresende hat sich die demografische Entwicklung der unter 6-jährigen bei rund 6.000 Kindern eingependelt. Dies ist die höchste Zahl seit Jahren.

Um der steigenden Nachfrage an Betreuungsplätzen gerecht zu werden, hat die Stadt Koblenz den Neubau von vier Kindertagesstätten initiiert. Hiervon werden drei Neu-bauprojekte, nämlich eine sechsgruppige Einrichtung auf der Karthause, eine dreigrup-pige Einrichtung im Stadtteil Asterstein sowie eine viergruppige Einrichtung in Neuen-dorf, noch im Jahre 2018 fertig gestellt. Die Neubaumaßnahme auf der Horchheimer Höhe wird nunmehr als viergruppige Einrichtung geplant. Zunächst waren hier nur drei Gruppen vorgesehen. Die Baumaßnahme soll noch in diesem Jahr beginnen.

Zudem hat der Stadtrat in seiner Sitzung vom 10.05.2017 im Rahmen des Maßnah-menpaketes zur Umsetzung der Kita-Bedarfsplanung 2017/2018 beschlossen, dass im Planungsbezirk Goldgrube/Rauental eine weitere Kindertagesstätte neu eingerichtet werden soll. Als Standort sind Pavillons auf dem Gelände der Overbergschule vorge-sehen, die jedoch noch entsprechend umgebaut werden müssen.

Neben der Schaffung einer ausreichenden Zahl an Betreuungsplätzen verfolgt das Amt aber auch das Ziel, das Verfahren der Anmeldung von Kindern in Kindertagesstätten sowohl für die Eltern als auch für die Kindertagesstätten zu vereinfachen. Lange War-telisten und Doppelanmeldungen sollen überwunden werden. Daher hat das Jugend¬amt die Kita-Software „Little Bird“ beschafft und den Trägern der Kindertagesstätten kostenfrei zur Verfügung gestellt. Seit Januar 2018 haben Eltern die Möglichkeit, sich über das „Little Bird“-Elternportal, das auf der Homepage der Stadt Koblenz verlinkt ist, online einen Überblick über die Angebote der verschiedenen Kindertagesstätten in Koblenz zu verschaffen. Über das Portal können Kinder auch in der jeweiligen Wunscheinrichtung angemeldet werden.

Das Thema (islamistische) Radikalisierung Jugendlicher zählte in 2017 zu den im öffentlichen Diskurs wieder kehrenden Themen. Die Prävention von politischem und religiösem Extremismus bildete daher 2017 einen Schwerpunkt in der Arbeit des Ju-gendamtes und wurde als Querschnittsaufgabe zu verschiedenen (Verwaltungs-) Be-reichen – wie Integration und Migration, schulische Bildung, schulische und außerschu-lische Demokratieerziehung – bearbeitet. Der Auftakt hierzu erfolgte zum Jahresanfang durch eine Informationsveranstaltung, in deren Rahmen über Erscheinungsbild, Gefah-renlage, Präventions- und Beratungsangebote durch externe Experten aufgeklärt und sensibilisiert wurde.

„Zwischen Freiräumen, Familie, Ganztagsschule und virtuellen Welten – Persönlich-keitsentwicklung und Bildungsanspruch im Jugendalter“ – so lautete der Titel des aktu-ellen Kinder- und Jugendberichts der Bundesregierung, der insbesondere die Lebens-lagen und das Alltagshandeln Jugendlicher und junger Erwachsener beschreibt. Hierzu führte das Jugendamt zusammen mit dem Sozialpädagogischen Fortbildungszentrum des Landes Rheinland-Pfalz eine Fachtagung durch, die auf überregionales Interesse stieß. Im Rahmen der Tagung wurde von Prof. Dr. Thomas Rauschenbach, dem Vor-sitzenden der Sachverständigenkommission und Leiter des Deutschen Jugendinstituts, der aktuelle Bericht in seinen Grundzügen vorgestellt; fünf Arbeitsgruppen setzten sich im Rahmen der Tagung intensiv mit den wesentlichen Inhalten des Jugendberichts auseinander und konkretisierten diese auf die rheinland-pfälzische und Koblenzer Situ-ation hin.

1. Wichtige Leistungsbereiche im Überblick: Senioren & Soziales

Trotz eines erstmals seit längerer Zeit leichten Rückgangs der Fallzahlen auf 1.080 Leistungsempfänger (2016: 1.089) sind die Aufwendungen der Eingliederungshilfe in 2017 erneut gestiegen: Insgesamt beliefen sie sich auf rund 31 Mio Euro (+9,6%), ein Anstieg, der durch jährlich steigende Kosten von Dienstleistungen und Vergütungs¬sätzen der Einrichtungen und Dienste, aber auch durch eine leichte Zunahme der ge¬währten Leistungen begründet ist. Damit ist die Eingliederungshilfe nach wie vor der größte Posten in den Aufwendungen der Sozialhilfe.

Zweitgrößter Posten im Bereich Sozialhilfe sind die Aufwendungen für Grundsiche¬rung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII; gegenüber dem Vorjahr stiegen sie trotz leicht rückläufiger Fallzahlen (-3,3%) um 1,8% auf knapp 14,3 Mio Euro. Grund für den Kostenanstieg ist insbesondere die Erhöhung der Regelsätze zum Jahreswechsel.

Eine ähnliche Entwicklung ist im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt zu verzeich-nen: Hier fiel die Gesamtzahl der Leistungsempfänger um 4,1% auf 809 (2016: 844), während sich die Gesamtsumme der Aufwendungen um 3,4% auf rund 1,42 Mio Euro erhöhte.

In der Hilfe zur Pflege wurden in 2017 rund 9,3 Mio Euro aufgewendet, das sind aufgrund der Erhöhung der Pflegekassenleistungen 14,6% weniger als im Vorjahr. Dagegen war die Zahl der Leistungsempfänger nur leicht rückläufig: Im Vergleich zum Vorjahr sank sie um 1,4% auf 1.120 Fälle.

Der deutliche Rückgang von Asylbewerbern und Flüchtlingen in Koblenz um 36,2% auf 1.109 (2016: 1.739) wirkte sich deutlich auf die Höhe der Aufwendungen aus: Sie sanken um 43,8% auf knapp 7,8 Mio Euro (2016: 13.760.206 Euro).

Eine rückläufige Entwicklung war in 2017 auch im Bereich Wohngeld zu verzeichnen. Hier ging die Zahl der Bewilligungen gegenüber 2016 um 6,1% auf 2.923 zurück, wäh-rend sich die Aufwendungen für Miet- und Lastenzuschuss mit rund 2.52 Mio Euro knapp unter dem Vorjahresniveau (-0,2%) bewegen.

In der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II lag die Zahl der Abgänge aus Hilfebedürftigkeit mit 3.687 um 4,5% über der des Vorjahres; 2.433 Personen konnten in Erwerbstätigkeit integriert werden (+6,1%). Der Anteil der Jugendlichen un¬ter 25 Jahren, die vermittelt werden konnten, lag mit 527 oder knapp 28% deutlich über dem des Vorjahres. Die Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft in diesem Bereich stiegen um 10,2% auf rund 23,9 Mio Euro, die Erstattungen durch den Bund lagen mit rund 12,6 Mio Euro um gut 30% über denen des Vorjahres.

2. Wichtige Leistungsbereiche im Überblick: Jugend und Familie

Im Bereich Förderung der Erziehung in der Familie lag die Fallzahl in 2017 mit ins-gesamt 911 Fällen leicht unter Vorjahresniveau (- 1,9%); im Bereich der Hilfen zur Erziehung und der Eingliederungshilfen wurden 1.370 Fälle bearbeitet (+2,3%). Die Aufwendungen für Erziehungshilfen stiegen von rund 12,3 Mio Euro in 2016 auf knapp 14,4 Mio Euro (+16,9%), die des gesamten Leistungsbereiches einschließlich Einglie-derungshilfen lagen gegenüber 2016 mit knapp 15,1 Mio € um 15% über dem Vorjah-resergebnis. Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige (UmA) und junge Voll-jährige wurden in 179 Fällen gewährt (-12,3%); die Brutto-Aufwendungen beliefen sich auf mehr als 2,5 Mio € (+10,6%) und werden vom Land erstattet. Anders als im Vor¬jahr wurden weniger kurzfristige Inobhutnahmen und mehr mittelfristige Unterbringun¬gen für diese Personen gewährt.

Der Allgemeine Sozialdienst des Amtes verzeichnete in 2016 insgesamt 78 Hinweise auf Kindeswohlgefährdung (2016: 91). Die Zahl der Inobhut- und Herausnahmen (umfasst Inobhutnahmen in Einrichtungen, für andere Kostenträger, Bereitschaftsbetreuungsstellen nach §§ 42, 33, Heimerziehung als Krisenintervention) ging im gleichen Zeitraum auf 129 zurück (2016: 201). In der Folge nahm auch die Zahl der Unterbringungstage von 8.372 in 2016 auf 6.897 in 2017 deutlich ab.

Auch der Bereich Familien- und Vormundschaftsgerichtshilfen verzeichnete leicht rückläufige Fallzahlen. Hier sank die Zahl der Fälle von Familien- und Vormund-schaftsgerichtshilfen von 300 in 2016 auf 262, darunter 56 Stellungnahmen zum Sor-gerechtsentzug (2016: 65).

Gegenüber 2016 sank die Zahl der Amtsvormundschaften und -pflegschaften leicht auf insgesamt 237 Fälle (2016: 257); die Zahl der bestellten Vormundschaften für unbegleitete ausländische Minderjährige (UmA) sank von 80 in 2016 auf 62 in 2017.

Einen leichten Rückgang verzeichnete der Bereich der Wirtschaftlichen Jugendhilfe: Hier lagen die Aufwendungen in 2017 mit knapp 16,8 Mio € um 4,3% unter denen des Vorjahres (2016: 17,5 Mio €). Dagegen stiegen die Fallzahlen im Unterhaltsvor¬schuss gegenüber dem Vorjahr um 33,4% auf 1.335; die Unterhaltsvorschussleistun¬gen, die mit dem Land abgerechnet wurden, stiegen um 23,7% auf rund 1,8 Mio Euro (2016: 1.463.158 Euro)

3. Bilanz

Die Gesamtaufwendungen des Amtes für Jugend, Familie, Senioren und Soziales beliefen sich in 2017 auf rund 165,5 Mio € (-0,4%); gleichzeitig stiegen die Erträge um 6% auf knapp 82,9 Mio Euro. Der von der Stadt zu tragende Zuschussbedarf ging in der Folge um 6,1% auf knapp 82,6 Mio € zurück.

4. Personelle Veränderungen

Im Amt selbst gab es personelle Veränderungen in mehreren Führungspositionen. Zum 01.02.2017 übernahm Peer Pabst die Leitung des Jugendamtes, Abteilung IV „Kinder, Jugend und Familie“, und die stellvertretende Amtsleitung. Er löst damit die langjährige Jugendamtsleiterin Elvira Unkelbach ab. Zum 01.02.2018 übernahm Daniela Machein als Nachfolgerin von Gerd Strunk die Leitung der Abteilung I – „Verwaltung“. Auch sie ist stellvertretende Amtsleiterin. Weitere wichtige Veränderungen erfolgten mit Thomas Putz als neuem Leiter der Abteilung II „Soziales“ zum 01.01.2017 und Andreas Krüger als Leiter der Abteilung III „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“ zum 05.06.2017. Bereits zum 01.02.2016 übernahm Ines Hoffart von Bernhard Pottbäcker die Leitung der Abteilung V „Kommunaler Sozialdienst und örtliche Betreuungs¬behörde“. Damit haben in weiten Teilen der Amtsführung neue Stelleninhaber Verantwortung übernommen.

Der Jahresbericht 2017 des Amtes für Jugend, Familie, Senioren und Soziales kann im Internet unter folgender Adresse eingesehen und heruntergeladen werden:

