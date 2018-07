Auf Entdeckungstouren im Stadtwald

Die Waldökostation des Umweltamtes bietet auch in der kommenden Woche für Kinder ab 6 Jahren Naturerlebnisprogramme an. Am Dienstag, 24. Juli können die Teilnehmenden einen Bach mit seinen Tieren erforschen. Hierbei erfährt man viel Interessantes über die Lebensweise der Wasserlebewesen. Am Mittwoch, 25. Juli werden dann die Tiere des Waldbodens genauer unter die Lupe genommen. Und am Donnerstag, 26. Juli werden beim Geocachen durch den Stadtwald an verschiedenen Stationen Aufgaben über Tiere und Pflanzen gelöst, um einen Schatz zu finden.

Alle drei Veranstaltungen finden jeweils von 10.00 bis 13.00 Uhr statt. Treffpunkt ist an der Waldökostation Remstecken. Anmeldungen beim Umweltamt unter: 129-1502 oder umweltamt@stadt.koblenz.de

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 19.07.2018