Appell an Hundehalter: Bitte keine „Tretminen“ vor der Kita

Es ist ein sympathischer Appell: Wir lieben Hunde … aber nicht die Häufchen. So steht es auf einem Banner, der jetzt am Zaun der Evangelischen Kindertagesstätte im Neuwieder Stadtteil Oberbieber hängt. Denn in dieser Kita, genauer gesagt an benachbarten Wegen und auf dem angrenzenden Spielplatz, finden die Erzieherinnen regelmäßig Hinterlassenschaften der vierbeinigen Freunde. Was nicht nur im Umfeld einer Kita ein ziemliches Ärgernis ist. Gemeinsam mit der städtischen Sauberkeits-Kampagne „Neuwied auf sauberen Pfoten“ will daher die Kindertagesstätte auf das Problem hinweisen und dafür werben, dass Hundehalter doch bitte das „ungeliebte Häufchen“ entsorgen. Nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern mit Aktionen wie dieser versucht die Saubere-Pfoten-Kampagne immer wieder das Bewusstsein anzusprechen. Ob es um Kaugummis, Zigarettenkippen oder eben Hundekot geht. „Leider ist die Situation an der Kita in Oberbieber kein Einzelfall. Wir wollen daher die Gelegenheit nutzen und noch einmal grundsätzlich auf das Thema aufmerksam machen“, erklärt der städtische Pressesprecher Erhard Jung, der die Pfoten-Kampagne betreut. Tatkräftige Unterstützung gab`s dabei auch von den Servicebetrieben. Bereichsleiter Thomas Riehl und zwei seiner Kollegen suchten vor dem Foto-Termin gemeinsam mit den Kids und ihren Erzieherinnen Astrid Hachenberg und Patricia Schäfer das Gelände nach „Tretminen“ ab. Überflüssig zu erwähnen, dass sie fündig wurden. Aber das könnte sich ja nun ändern…

Quelle: Stadt Neuwied

veröffentlicht am: 02.07.2019