Antworten zu Vollmacht und Verfügungen

Viele Menschen fragen sich, wie kann ich Vorsorge treffen, wenn ich etwa aufgrund einer Erkrankung meine persönlichen Dinge nicht mehr alleine regeln kann.

Betreuungsvereinen geben fundierte Antworten auf Fragen zu Vollmachten und Verfügungen.

Die Betreuungsvereine, die in der Stadt Koblenz tätig sind und die Betreuungsgebehörde der Stadtverwaltung Koblenz laden herzlich zu einem

Infotag zum Thema “Vorsorgende Verfügungen” ins Foyer des Forum Confluentes in Koblenz ein.

Am Mittwoch, 05.06.2019 werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Zeit von 10 bis 17 Uhr gerne Fragen zu Vollmacht und Patientenverfügung beantworten und Informationsmaterial zur Verfügung stellen. Individuelle Beratungstermine können vor Ort vereinbart werden.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 17.05.2019