Als auf dem Bahnhofsvorplatz in Niederlahnstein noch ein Kiosk stand

Neue Folge – Erkennen Sie Lahnstein?

Lahnstein. Auf dem Rätselbild der letzten Folge war der ehemalige Zeitungs- und Zeitschriftenkiosk auf dem Bahnhofsvorplatz Niederlahnstein im Mai 1960 zu sehen. Im Hintergrund stand bereits der Rohbau für das neue Empfangsgebäude, das im Herbst 1960 eingeweiht wurde.

Die Verkaufsbude bestand aus Holz. Sie wurde von 1929 bis 1951 von Johann Phillippen aus Horchheim betrieben, weshalb die Einheimischen gerne von „Hännes Büdsche“ sprachen. Offiziell hieß sie Trinkhalle. Obwohl am 26.12.1944 der ganze Bahnhof in Schutt und Asche versank, wurde sie nicht zerstört, vermutlich da sie nahe an der Straße stand.

Die Konzession übernahm 1951 Else Schmitt. Zuletzt wurde der Kiosk, wie man heute sagen würde, von Peter Hillesheim betrieben. Kurz vor Fertigstellung des Bahnhofs wurde er im Mai 1960 abgerissen.

Er wurde zerlegt und diente einige Jahre einem Niederlahnsteiner als Gartenhäuschen, wie der inzwischen verstorbene Bürger Robert Hastrich in seinen Erinnerungen niederschrieb.

Als Kind kaufte Hastrich hier gerne ein Tütchen Brausepulver für 1 Reichspfennig, vier KANOLD-Sahnebonbons für 2 Pfennig oder ein Döschen Salmiakpastillen für 5 Pfennig. Die Werbetafeln von 1960 weisen auf die Annahme vonToto-Lotto Verkauf von Tabakwaren, Reiseproviant, Erfrischungen, Pralinen, Schokolade, Eis und anderen Süßigkeiten sowie Tageszeitungen und Zeitschriften.

Seit 2004 erstrahlt der Vorplatz des sogenannten Umweltbahnhofs Niederlahnstein in neuem Outfit. Das Empfangsgebäude wird seit 2005 anders genutzt, bis vor kurzem von der Agentur für Arbeit.

Das neue Rätselbild zeigt auch einen Kiosk, aber in Oberlahnstein. Wo stand dieser? Aktuelle Vergleichsbilder können an das Stadtarchiv Lahnstein geschickt werden (archiv@lahnstein.de). Die beste Aufnahme wird mit der Auflösung veröffentlicht. Für weitere Bildvorschläge sind wir dankbar.

Quelle: Stadt Lahnstein

veröffentlicht am: 24.07.2018