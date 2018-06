Aktion „16 Tage – 16 Euro“ im Enchilada Kolenz

Im Enchilada in Koblenz, dem mexikanischen Restaurant mit ausgereiftem Barkonzept, startet am 22. Juli 2018 die Aktion „16 Tage – 16 Euro“. In entspannter Atmosphäre können die Gäste vom 22. Juli bis 16. August also insgesamt vier Wochen lang immer sonntags sowie dienstags bis donnerstags leckere 2-Gänge-Menüs inklusive eines Cocktails zum Preis von 16 Euro genießen.

Im Rahmen der Aktion „16 Tage – 16 Euro“ haben die Gäste die Möglichkeit, sich ihr eigenes Wunschmenü selber zusammen zu stellen – und das zum Preis von nur 16 Euro. Aus einer speziellen Aktionskarte wählt sich jeder Gast einen Cocktail, sowie jeweils eine Vor- oder Nachspeise sowie eine Hauptspeise aus.

Stephan Meyer, Geschäftsführer Enchilada Koblenz: „Bei der Aktion 16 Tage – 16 Euro können unsere Gäste zu einem günstigen Preis ihr eigenes Menü erstellen. Für nur 16 Euro erhalten Sie neben einem 2-gängigen Menü auch einen unserer zahlreichen Cocktails. Wir freuen uns, unsere Gäste während der vier Wochen mit den Menüs bei uns im Enchilada zu verwöhnen.“

Reservierungen und weitere Informationen unter www.enchilada-koblenz.de.

Über Enchilada

Enchilada steht seit der Eröffnung des ersten Restaurants 1990 in München für mexikanische Abend- und Erlebnisgastronomie in einem ausgefallenen Ambiente. Der warme Cantina-Stil, ein ausgereiftes Barkonzept und ein umfangreiches Angebot an Cocktails ziehen Gäste jeden Alters an. Mit Restaurants in über 30 Städten bringt Enchilada die mexikanische Esskultur und Lebensart nach Deutschland.

Adresse:

Enchilada Koblenz

Gerichtsstraße 2

56068 Koblenz

Tel: 0261 1004666

www.enchilada-koblenz.de

veröffentlicht am: 14.06.2018