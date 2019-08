Änderung der Verkehrsführung am Abfahrtsast der B42 Im Plonzert

Das Tiefbauamt der Stadt Koblenz teilt mit, dass die Arbeiten für die Herstellung der Lärmschutzwand im Rahmen der privaten Erschließung des Wohnparks Horchheim, im Stadtteil Koblenz-Horchheim ab Montag, 19. August 2019 beginnen.

Zur Herstellung der Fundamente sowie für die Errichtung der Lärmschutzwand sind sehr große Baumaschinen notwendig, die es erfordern die vorhandene Abfahrtsspur der B42 „Im Plonzert“ in Fahrtrichtung Lahnstein zu sperren. Zusätzlich wird in diesem Bereich die zulässige Geschwindigkeit herabgesetzt. Für Verkehrsteilnehmer werden sich kaum Einschränkungen ergeben, da parallel zur vorhandenen Abbiegespur eine provisorische Baustraße errichtet wird. In der letzten Bauphase ab Mitte September werden die durchgehenden Fahrspuren eingeengt.

Die Arbeiten der rund 210 m langen Lärmschutzwand werden voraussichtlich Ende Januar 2020 abgeschlossen sein.

Das Tiefbauamt der Stadt Koblenz bittet die Anwohner um Verständnis sowie die Verkehrsteilnehmer um besondere Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 15.08.2019