Ad van de Wege bei der Bendorfer Marktmusik

Bendorf. Der niederländische Organist Ad van de Wege gestaltet die 35. Bendorfer Marktmusik zum Abendläuten am Freitag, 7. September, mit Orgelmusik aus seiner Heimat.

Der niederländische Organist, Chorleiter und Organisator verschiedener belgischer und niederländischer Musikreihen war bereits im Rahmen der ersten Marktmusik, dem „Engelskonzert“, in Bendorf St. Medard zu Gast.

Nun bringt er Musik aus der Romantik und des 20. Jahrhunderts mit, u.a. von Samuel de Lange und Hendrik Andriessen. Zum Abschluss dieser Marktmusik spielt der in Aardenburg (Zeeuws-Vlaanderen) lebende Organist die virtuose Toccata des Niederländers Jan Nieland in a-Moll mit ihrem wunderbar hymnischen Dur-Schluss.

Jochen Schneider von der Pfarreiengemeinschaft Bendorf moderiert die Veranstaltung, die wie immer um 19 Uhr beginnt. Der Eintritt ist frei.

Quelle: Stadt Bendorf

veröffentlicht am: 24.08.2018