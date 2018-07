Abwechslungsreiche Ferien auf dem Bauspielplatz in Neuwied

Sommer, Sonne, Wasserschlacht und natürlich Häuser bauen

Auch in diesen Sommerferien konnten Kinder zwischen 8 und 14 Jahren auf dem Bauspielplatz der Stadt Neuwied wieder zwei Wochen lang zweistöckige Holzhütten errichten und ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Gleich am ersten Tag gab es eine große Schlange vor den Toren des Platzes an der Bimsstraße: 100 „Bauarbeiter“ wollten gleichzeitig loslegen. Mädchen wie Jungen mussten zunächst Löcher für die tragenden Balken schaufeln. Das war bei dem durch die trockene Witterung doch recht hart gewordenen Boden für viele Kinder der anstrengendste Teil des Bauens. Doch bereits nach wenigen Tagen standen die ersten fertigen Hütten – teilweise sogar ausgestattet mit Schiebefenstern, Sonnenterassen, Stühlen und Tischen. So mancher „Baumeister“ hatte sich einen eigenen Werkzeugkoffer mitgebracht, um möglichst professionell bauen zu können.

Die Resonanz blieb enorm: Täglich war bereits 30 Minuten vor der morgendlichen Öffnung der Tore eine große Kinderschar versammelt, die es nicht abwarten konnte, den Hammer in die Hand zu nehmen. So entstand aus Kinderhand letztlich erneut ein ganzes Hüttendorf. „Mit insgesamt knapp 200 teilnehmenden Kindern wurde die Sommerfreizeit überdurchschnittlich gut angenommen“, berichtet Stephan Amstad vom städtischen Kinder- und Jugendbüro (KiJuB). Material und Werkzeug waren teilweise sehr knapp, kein einziger Bauplatz war mehr frei. Die Schlange am Grill zur Mittagszeit war lang und der Ansturm brachte die ehrenamtlichen Betreuer mächtig ins Schwitzen.

Natürlich gab es auch wieder täglich Großgruppenspiele, Wasserschlachten, Kreativangebote, die Spielekiste und jede Menge Zeit zum Freispiel. Das kostenlose und offene Projekt des Kinder- und Jugendbüros beginnt erneut zu den Herbstferien, und das Team freut sich schon jetzt darauf, wenn im Herbst die Tore des Platzes wieder geöffnet werden, um ein neues Holzdorf entstehen zu lassen.

Amstad berichtet noch von einem ganz speziellen „Baumeister“: „Ein besonderer Gruß geht an Hütte 5, die Maro und sein Team errichtet haben. Maro hat uns ein schönes Bild und einen eigenen kleinen Pressebericht zukommen lassen. Er möchte später Reise- oder Sportjournalist werden. Maro ist nicht nur ein guter Handwerker,

sondern war auch unser ganz persönlicher Berichterstatter im Sommer 2018. Er kommt nach den Ferien in die dritte Klasse.“

Für nähere Informationen zum Projekt Bauspielplatz steht Stephan Amstad, Tel. 02631 802 171, E-Mail samstad@neuwied.de zur Verfügung.

Quelle: Stadt Neuwied

veröffentlicht am: 19.07.2018