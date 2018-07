Abtei Rommersdorf beeindruckt durch Pflanzenfülle

Botanische Führung durch die ehemalige Klosteranlage

Auf dem Areal der ehemaligen Abtei Rommersdorf findet sich eine wahre Gartenvielfalt, manches dort ist nach englischem, anderes nach französischem Vorbild geplant und gestaltet. Und auch ein schlichter, doch wertvoller Kräutergarten findet sich auf dem großzügig angelegten Gelände. Interessierte können die bunte Bandbreite bei einer botanischen Führung kennen lernen, die die Tourist-Information der Stadt Neuwied in Zusammenarbeit mit Culterra Haus und Garten für Sonntag, 12. August, anbietet. Dabei wird ein Botaniker die beeindruckende Pflanzenfülle in der historischen Klosteranlage zeigen und deren Geheimnisse lüften. Treffpunkt für die rund 90-minütige Tour ist um 14 Uhr der Innenhof der Abtei Rommersdorf an der Stiftsstraße 2 in Heimbach-Weis. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Kosten betragen 4 Euro pro Person, 6- bis 14-Jährige zahlen 2 Euro.

Weitere Informationen, auch zu individuellen Führungen, gibt es bei der Tourist-Information der Stadt Neuwied, Telefon 02631 802 5555; E-Mail tourist-information@neuwied.de. Einen Überblick über alle angebotenen Führungen gibt es im Internet unter http://www.neuwied.de/stadtfuehrungen.html

Quelle: Stadt Neuwied

veröffentlicht am: 25.07.2018