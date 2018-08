Absturz eines Ultraleichtfliegers in Nannhausen/Hunsrück

Koblenz (ots) – Am Donnerstag, 16.08.2018, 10.11 Uhr, wurde der Polizei ein Flugzeugabsturz unweit des Flugplatzes in 55469 Nannhausen gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass das Kleinflugzeug, circa 200 Meter vom Flugplatz entfernt, über einem Wiesengelände abgestürzt und am Boden zerschellt war. Es handelt sich hierbei um ein Ultraleichtflugzeug, Hersteller Sd-Planes, Typ SD1. Für den 74-jährigen Piloten aus der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe, der alleine in dem Flieger saß, kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch am Unglücksort. Zur Klärung der Unfallursache wurden Sachverständige der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung hinzugezogen.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 16.08.2018