40 Jahre Städtepartnerschaft mit Norwich – Verabschiedung von Radfahrern für den guten Zweck

Seit 40 Jahren pflegt Koblenz eine wertvolle Städtepartnerschaft zu der Stadt Norwich im Osten Englands. Um das Jubiläum des vielfältigen Austauschs zwischen den Städten zu feiern, hat sich eine gemeinnützige Organisation in Norwich etwas Besonderes überlegt.

Fünf Radfahrer werden in vier Tagen die Strecke zwischen Koblenz und Norwich (über 600 km) mit dem Rad zurücklegen. Die Fahrt ist von der “Community Sports Foundation” in Norwich organisiert und dient einem guten Zweck. Die während der Fahrt gesammelten Gelder kommen benachteiligten Menschen und Menschen mit Behinderung zu Gute. Die Strecke führt u.a. über Bonn, Köln, Mönchengladbach, Venlo, Amsterdam, Den Haag und Ipswich.

Am Freitag, 24. August 2018, 9.00 Uhr, werden Kulturdezernentin Dr. Margit Theis-Scholz und Mitglieder des Freundschaftskreises Koblenz-Norwich die fünf Radfahrer aus der Partnerstadt sowie das 3-köpfige Unterstützungsteam vom Deutschen Eck auf ihre Fahrt verabschieden. Bürgerinnen und Bürger sind herzlich dazu eingeladen, zu der Verabschiedung zu erscheinen und den Radfahrern eine erfolgreiche Reise zu wünschen.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 16.08.2018