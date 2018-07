40 Jahre Hotel Restaurant Bock

Lahnstein. Vor wenigen Tagen konnte das Hotel und Restaurant Bock in Lahnstein sein 40-jähriges Jubiläum feiern und hatte zu diesem Anlass Vertreter aus Politik, Stammgäste und Freunde zu einer kleinen Feierstunde eingeladen.

Seit mehr als 40 Jahren führt das Ehepaar Gisela und Jürgen Bock den Restaurant- und Hotelbetrieb erfolgreich in Lahnstein und bietet seinen Gästen eine stetig hohe Qualität und Gastfreundschaft. Neben dem Wohl des Gastes, wird bei „Bock´s“ großen Wert auf Produkte aus der Region gelegt, die der Gast auf dem Teller genießen kann und die sich auch im Weinangebot aus dem Mittelrheintal widerspiegeln. Bei schönem Wetter können Gäste das reichhaltige Angebot im Garten des Restaurants genießen.

„Das mittlerweile etablierte Haus im „3-Sterne-Segment“ sei für Lahnstein im Bereich Gastronomie und Hotellerie ein Aushängeschild für Lahnstein“, so Bürgermeister Dornbusch in seiner Dankesrede. „Ohne das Hotel-Restaurant Bock wäre die Gastronomie und Hotellerie in der Stadt ein Stück weit ärmer“.

Anlässlich der Jubiläumsfeierlichkeiten überbrachten die Vertreter der Stadtverwaltung Lahnstein, Oberbürgermeister Peter Labonte, Bürgermeister Adalbert Dornbusch, Leiterin der Tourist-Information Petra Bückner und Wirtschaftsförderer Marc Klaßmann ein Präsent sowie die Dankurkunde der Stadt Lahnstein.

Foto: Marc Klaßmann/ STV. Lahnstein

Quelle: Stadt Lahnstein

veröffentlicht am: 06.07.2018