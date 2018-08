38. Volksliedernachmittag für Senioren

Ein tolles Programm erwartet die Besucher des diesjährigen Volksliedernachmittags für Seniorinnen und Senioren am 28. August 2018 ab 15.00 Uhr in der Rhein-Mosel-Halle. Veranstaltungsausrichter ist das Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales der Stadt Koblenz. Das Heeresmusikkorps Koblenz wird bekannte Märsche und Volkslieder zum Mitsingen präsentieren, der Frauenchor des Koblenzer Stadttheaters wird Stücke von Brahms und Volksliedsätze vortragen und der Koblenzer Johannes Fischer wird an seiner Orgel das Schängellied einmal anders präsentieren. Die Begrüßung erfolgt durch den neuen Oberbürgermeister David Langner.

Moderiert wird die Veranstaltung von dem Altstadtoriginal Manfred Gniffke. Karten sind, innerhalb der Öffnungszeiten, beim Bürgeramt der Stadt Koblenz, Gymnasialstraße 6, erhältlich. Der Kartenpreis für die Koblenzer Senioren beträgt 4,00 €. Eine Kartenreservierung sowie die Rückgabe von Karten ist leider nicht möglich.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 16.08.2018