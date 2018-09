38. Volksliedernachmittag für Senioren

Begeistertes Publikum in der Rhein-Mosel-Halle: Volksliedernachmittag für Senioren

Auch dieses Jahr füllte sich die Rhein-Mosel-Halle anlässlich des Volksliedernachmittags mit zahlreichem und begeistertem Publikum. Die vom Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales ausgerichtete Veranstaltung fand zum 38. Mal statt und ist gleichermaßen beliebt und traditionsreich. Die Seniorinnen und Senioren erlebten einen einmalig stimmungsvollen Nachmittag mit viel Musik, einem mitreißenden Programm und guter Laune.

Den Auftakt des Nachmittags bot das Heeresmusikkorps Koblenz unter Leitung von Oberstleutnant Alexandra Schütz-Knospe mit dem Marsch aus der Zeit Friedrich des Großen, der Polka “Auf der Jagd” und den Konzertmarsch “Hoch Heidecksburg”. Bei dem Volkslied-Klassiker “Die Gedanken sind frei“ verwandelte sich das Publikum in einen gewaltigen Chor und verlieh dem Stück damit eine eindrucksvolle Stimme. Das Publikum konnte sich an der Darbietung des Musikkorps nicht satthören und ehrte es enthusiastisch mit Standing Ovation.

Auch im weiteren Verlauf mutete der Nachmittag als „Genuss für die Ohren“ mit großer musikalischer Vielfalt an. Manfred Gniffke gab sein Lied “Main Herz schlieht für Kowelenz” zum Besten und steckte seine Zuhörer mit Heimatliebe und Begeisterung für ihre Stadt an. Der Frauenchor des Stadttheaters präsentierte Volkslieder und Stücke von Johannes Brahms, der als einer der bedeutendsten Komponisten der Musikgeschichte gilt. An der Orgel saß Herr Johannes Fischer und erweckte nach der Darbietung von der „Liechtensteiner Polka“ und „Muss i denn …“ das „Schängellied“ mit einem einmal ganz anderen Charakter zum Leben. Vom Musikkorps raffiniert und schwungvoll arrangiert folgten Stücke wie “Leichte Kavallerie”, “Fluch der Karibik”, “El toro loco” und mit “Kein schöner Land” eines der bekanntesten deutschen Volkslieder. Wie jedes Jahr endete die Veranstaltung für das begeistert mitsingende Publikum mit dem “Schängellied”.

Die Moderation der Veranstaltung übernahm Manfred Gniffke, der für heitere Stimmung sorgte und das Publikum mit seiner humorvollen Art durch den Nachmittag begleitete. Oberbürgermeister David Langner begrüßte zur Veranstaltung und freute sich, die Veranstaltung erstmalig als neuer Hausherr zu repräsentieren.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 30.08.2018