Lahnstein – Ralf Schäfer erhält Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz

Für jahrzehntelanges Engagement gewürdigt

Lahnstein. Mit der Ehrennadel ehrt würdige Bürger das Land Rheinland-Pfalz verdiente Bürger, die sich durch eine mindestens zwölfjährige ehrenamtliche Tätigkeit ausgezeichnet haben.

Ralf Schäfer aus Lahnstein, ist einer dieser Bürger, der sich seit mehreren Jahrzehnten mit großem Engagement für die Gemeinschaft der Stadt Lahnstein und auch für viele andere Belange ehrenamtlich einsetzt. Und so wurde ihm im Rahmen einer Feierstunde in Lahnstein, die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz verliehen und offiziell durch Innenminister Roger Lewentz übergeben.

Hier Zitat Herr Lewentz:

Auch der Oberbürgermeister der Stadt Lahnstein, Peter Labonte, sprach Lob und Anerkennung für Ralf Schäfer aus: „Menschen, die sich im Ehrenamt engagieren, sind und waren auch immer schon für unsere Gemeinschaft unverzichtbar“. Bereits in den Stadtgesellschaften der Antike war es, so der Oberbürgermeister, für jeden Bürger eine Selbstverständlichkeit und Verpflichtung, sich für das Gemeinwesen zu interessieren, sich für dessen Wohl zu engagieren und in Versammlungen über die Belange seiner Gemeinde zu diskutieren. Wer sich diesem Brauch verweigerte, galt laut der griechischen Antike als „Idiotes“. Das waren nämlich Personen, die weder ein öffentliches Amt inne hatten noch sich am politischen Leben beteiligten. Dabei zitierte er den griechischen Staatsmann Perikles: „Wer an den Dingen der Stadt keinen Anteil nimmt, ist kein stiller, sondern ein schlechter Bürger.“

Ralf Schäfer hat in den vergangenen Jahren vielfältige ehrenamtliche Tätigkeiten ausgeübt. Zum einen im politischen bzw. kommunalpolitischen Bereich mit seiner Tätigkeit im Lahnsteiner Stadtrat (Mitglied seit 1999) oder auch im Kreisrechtsausschuss des Rhein-Lahn-Kreises. Auch als Schöffe am Amtsgericht Lahnstein und Landgericht Koblenz, im Schulelternbeirat des Johannes-Gymnasiums, der Kolping Familie bis hin zur Partnerstadt Lahnstein-Hermsdorf war oder ist er ehrenamtlich tätig. Seit 8 Jahren hat er den Vorsitz des Partnerschaftskreises Lahnstein-Hermsdorf vom langjährigen Vorsitzenden Ekkehard Miethe übernommen. Regelmäßige gegenseitige Besuche und das 25-jährige Jubiläum der Partnerschaftskreise fallen in seine Amtszeit. Sein Engagement ist damit breit gestreut und zeigt, dass Ralf Schäfer sich mit seiner Heimatregion und natürlich auch mit seiner Heimatstadt Lahnstein, auf vielfältige Weise verbunden fühlt.

„Eine Stadt besteht nicht nur aus Stein und Mörtel, sondern aus dem Miteinander der Menschen, denn die Menschen, nicht die Häuser, sind das Fundament einer Stadt“, so Peter Labonte und danke Ralf Schäfer für seinen Einsatz und sein Engagement.

veröffentlicht am: 13.08.2018