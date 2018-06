Koblenz – Betrunkener Fahrradfahrer verursacht Unfall

Koblenz (ots) – Ein betrunkener 61-Jähriger aus Koblenz hat am Sonntagabend, 03.06.2017, gegen 20.10 Uhr einen Verkehrsunfall im Wallersheimer Weg verursacht.

Der Mann war mit seinem Fahrrad aus Richtung Andernacher Straße kommend in Richtung Wllersheimer Kreisel unterwegs. Eine 36-jährige Frau aus dem Landkreis Mayen-Koblenz hatte zu diesem Zeitpunkt ihr Auto am Straßenrand geparkt. Sie war gerade dabei Einkäufe auf der Rücksitzbank zu verstauen, dazu hatte sie die hintere linke Tür ihres Wagens geöffnet und sich in den Wagen hineingelehnt.

Dies übersah der Fahrradfahrer offensichtlich, stieß mit der Schulter gegen die Tür und stürzte. Bei dem Sturz zog er sich erhebliche Verletzungen am Fuß zu, die eine stationäre Aufnahme in ein Koblenzer Krankenhaus nötig machten.

Die 36-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt, an ihrem Wagen und dem Fahrrad des Mannes entstand jedoch Sachschaden.

Schon bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizei Metternich Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Alkoholtest brachte dann das eindeutige Ergebnis und den Grund dafür zu Tage, warum der Mann wohl die offenstehende Tür übersah: 1,77 Promille!

Die Polizei weist darauf hin, dass auch für die Nutzung von Fahrrädern im öffentlichen Straßenverkehr eine Promillegrenze gilt. Diese liegt bei 1,6 Promille.

Den Mann erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 04.06.2018