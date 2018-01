Zweite Abfuhr der Weihnachtsbäume beginnt

Weihnachtsbaumsammlungen durch den Kommunalen Servicebetrieb Koblenz finden in jedem Stadtteil zweimal statt. Die Termine werden jedes Jahr im Abfallkalender unter dem jeweiligen Stadtteil veröffentlicht. Die erste Runde der Weihnachtsbaum-Einsammlung ist mit Ausnahme von Güls abgeschlossen.

Die zweite Abfuhrrunde beginnt am 25.01.2018.

Die Weihnachtsbäume, max. 1,80 m lang, müssen ohne Schmuck, ohne Lametta und ohne Ständer am Abfuhrtag bis spätestens 6.00 Uhr bzw. am Vorabend der Abfuhr frühestens ab 19.00 Uhr an den Straßenrand gelegt werden. Es reicht nicht aus den Tannenbaum am Mülltonnenstandplatz abzulegen!

Der Kommunale Servicebetrieb Koblenz bittet die Bevölkerung keinen sonstigen Grünschnitt dazuzulegen – dieser wird nicht mitgenommen.

Wer auch diesen Termin verpasst, kann seinen Weihnachtsbaum zur Grünschnittkompostieranlage nach Niederberg bringen.

Diese befindet sich in der Greiffenklaustraße im Stadtteil Niederberg und hat im Winter (01.11.-31.03.) folgende Öffnungszeiten:

Mo. + Do. 8.00 – 12.00 + 13.00 – 15.00 Uhr,

Di. + Fr. von 8.00 – 12.00 + 13.00 – 17.00 Uhr

Mi. + Sa. von 8.00 – 12.00 Uhr.

Alternativ kann der Weihnachtsbaum kleingeschnitten und über die Braune Tonne (Biotonne) in den ungeraden Kalenderwochen entsorgt werden.

Sollten Sie noch Fragen haben – rufen Sie uns einfach an unter Tel. 129-4518 bzw. 129-4519.

Hier die Termine der zweiten Weihnachtsbaum-Straßensammlung:

Stadtteil 2. Termin

Altstadt 25.01.2018

Stadtmitte 25.01.2018

Vorstadt 25.01.2018

Goldgrube 29.01.2018

Moselweiss 29.01.2018

Oberwerth 29.01.2018

Asterstein 30.01.2018

Ehrenbreitstein 30.01.2018

Niederberg 30.01.2018

Pfaffendorf 31.01.2018

Pfaffendorfer Höhe 31.01.2018

Horchheim 01.02.2018

Horchheimer Höhe 01.02.2018

Lay 02.02.2018

Rauental 02.02.2018

Karthause 2 05.02.2018

Karthause 3 05.02.2018

Karthause 1 06.02.2018

Stolzenfels 06.02.2018

Neuendorf 07.02.2018

Wallersheim 07.02.2018

Bubenheim 14.02.2018

Kesselheim 14.02.2018

Lützel 14.02.2018

Rübenach 1 15.02.2018

Rübenach 2 15.02.2018

Güls 1 *26.01.2018 + 16.02.2018

Güls 2 *26.01.2018 + 16.02.2018

Metternich 1 19.02.2018

Metternich 2 19.02.2018

Arenberg 20.02.2018

Arzheim 20.02.2018

Immendorf 20.02.2018

* Ausnahme: Güls hat noch zwei Termine

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 16.01.2018