Zwei Verkehrsunfälle auf der Europabrücke

Koblenz (ots) – Gestern, Mittwoch, 31.05.2017, gegen 12.50 Uhr, wurde der Polizei Koblenz ein Verkehrsunfall auf der Koblenzer Europabrücke in Fahrtrichtung Koblenz-Mitte gemeldet. Vor Ort stellten die Beamten der Polizeiinspektion Koblenz 2 dann aber schnell fest, dass sich tatsächlich zwei Unfälle kurz nacheinander ereignet hatten: So war zunächst eine 44-Jährige Koblenzerin wegen unzureichendem Sicherheitsabstand mit ihrem Pkw auf den Wagen eines vor ihr fahrenden 55-Jährigen Mannes aus dem Westerwaldkreis aufgefahren. Glücklicherweise blieben dabei beide unverletzt. In der Folge kam es nunmehr wegen des stockenden Verkehrs an dieser Stelle zu einem weiteren Unfall. Dabei fuhr nun eine 48-Jährige Frau aus dem Landkreis Neuwied ebenfalls auf ein vorausfahrendes Fahrzeug eines 46-Jährigen Mannes aus dem Kreis Euskirchen auf. Bei dem ersten Unfall blieben beide Beteiligten unverletzt. Lediglich das Auto der Koblenzerin musste abgeschleppt werden. Ganz anders bei dem Folgeunfall: Hier verletzten sich beide Fahrzeugführer leicht und wurden zur Erstversorgung in Koblenzer Krankenhäuser verbracht. Die beiden Pkw der Unfallbeteiligten waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Bergungsarbeiten wurde der Verkehr auf der B9 in Fahrtrichtung Koblenz-Mitte mehrfach kurz angehalten. Zu größeren Behinderungen oder Rückstaus kam es dabei nicht.

veröffentlicht am: 01.06.2017