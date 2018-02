Zwei Kreativkurse der vhs-Koblenz

Goldschmieden & Silberschmieden

In diesem von der vhs angebotenen Kurs fertigen Sie ein persönliches Schmuckstück ihrer Wahl unter Anleitung und mit Goldschmiede-Techniken an.

Materialien: Silber, Farb- oder Weißgold, Palladium, Edelstein, etc. Das Material wird nach dem Gewicht des fertigen Schmuckstückes abgerechnet. Fragen Sie nach zu erwartenden Kosten.

Vorkenntnisse oder besondere Fähigkeiten sind nicht erforderlich.

Kontaktaufnahme ist erwünscht, bezüglich Material und Entwurf unter Tel. 02605 84515, E-Mail: vh@ophir-online.de.

Termin: Sa., 03.03.2018 von 9:00 – 17:00 Uhr

Dekoratives für Frühling oder Ostern nähen

In diesem Workshop an der vhs können Sie an einem Tag z. B. eine Girlande mit Tieren oder Blumen, Hasen, Körbchen u.v.m nähen.

Nähmaschinen sind nicht vorhanden, bitte bringen Sie ihre eigene Maschine mit sowie das Zubehör, u. a. Stecknadeln, Stoffschere…

Wegen der Stoffabsprache bitte Kontaktaufnahmeunter (0176 43987257).

Termin: Sa., 03.03.2018 von 10:00 – 15:00 Uhr

Anmeldungen und weitere Informationen bitte unter www.vhs-koblenz.de oder (0261) 129-3702/-3711/-3730/-3740.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 20.02.2018