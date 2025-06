Koblenz (ots) – Am gestrigen Dienstag, 11.06.2025, überquerte eine minderjährige Schülerin gegen 13:15 Uhr bei grüner Ampel den Fußgängerüberweg am Eichendorff Gymnasium zur Casinostraße. Zeitgleich befuhr ein Fahrradfahrer die Casinostraße in Fahrtrichtung Südallee. Dabei überquerte der Radfahrer an der Ampelanlage unzulässigerweise den Fußgängerüberweg, sodass es zu einem Zusammenstoß mit der Fußgängerin kam. Das Mädchen stürzte und zog sich eine Hüftprellung zu. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Mitte bis Ende 30, schlank, keinen Helm, Halbglatze, soll eventuell ein gelbes Fahrrad gehabt haben.