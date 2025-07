Der Landkreis Mayen-Koblenz und die Stadt Koblenz haben zum 01.07.2025 das Netzwerk Teilhabe für den Landkreis Mayen-Koblenz und die Stadt Koblenz gegründet.

Aus diesem Anlass rufen die beiden Kommunen zum Fotoprojekt „Meine Welt in Bildern“ – Zeige uns den Landkreis Mayen-Koblenz und die Stadt Koblenz aus Deinem Blickwinkel auf.

Ziel des Fotoprojektes ist es, die Vielfalt und die unterschiedlichen Facetten der Teilhabe in unserer Region visuell festzuhalten, verschiedene Blickwinkel zu ermöglichen und zur Diskussion anzuregen. Dabei sollen die Fotos nicht nur Orte darstellen, an denen bereits Teilhabe möglich ist – Betroffene sind ebenso eingeladen auch Barrieren aufzuzeigen, denen sie im Alltag begegnen und die sie in ihrer Teilhabe einschränken.

Alle Menschen mit Behinderungen im Landkreis Mayen-Koblenz und der Stadt Koblenz, die gerne fotografieren, sind dazu eingeladen, sich an dem Fotoprojekt zu beteiligen.

Die Fotos werden bei der Auftaktveranstaltung des Netzwerks Teilhabe am 28. August präsentiert. Unter allen Teilnehmenden werden drei Preise verlost.

Teilnahmebedingungen:

Die Zusendung der Fotos (max. drei Bilder) ist ausschließlich per E-Mail an netzwerk.teilhabe@stadt.koblenz.de möglich. Alle Einsendungen sind mit Namen und Anschrift sowie einer kurzen Bildbeschreibung zu versehen.

Mit Zusendung des Fotos gilt das Einverständnis zur Veröffentlichung erteilt.

Einsendeschluss ist der 10.08.2025.

Weitere Informationen zum Netzwerk Teilhabe und dem Fotoprojekt finden Sie unter: https://www.kvmyk.de/ und https://www.koblenz.de/