Bei einem Besuch im Sophie Schwarzkopf Haus der AWO Koblenz wurden Mitglieder der ZONTA Clubs Koblenz und Rhein Mosel umfänglich über die Maßnahmen des Projekts „Wohnungslose Frauen“ informiert.

Der Spendenerlös der jährlich im Sommer stattfindenden Benefizkonzerte in den vergangenen Jahren konnte die Frauen in vielfältiger Weise unterstützen und diesen Gelegenheiten zur gesellschaftlichen und kulturellen Teilhabe ermöglichen. Ob bei einer Literaturveranstaltung in der Stadtbibliothek, einem museumspädagogischen Workshop im Ludwig Museum, einer intensiven Vorbereitung auf anstehende Bewerbungsgespräche, einem Selbstverteidigungskurs, gemeinsamem Restaurantbesuch in der Weihnachtszeit- trugen alle Aktivitäten zur Freude und zurückgewonnenen Selbstvertrauen der betroffenen Frauen bei.

Gleichzeitig fand ein intensiver Austausch über weitere Anregungen und künftig mögliche partizipative Unterstützungsformen statt, bei dem zahlreiche neue Ideen zur Umsetzung festgehalten wurden.