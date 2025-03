Anlässlich des diesjährigen Weltfrauentags riefen der ZONTA Club Koblenz in Kooperation mit der Buchhandlung Reuffel unter dem Motto „Neue Poet:innen – Große Botschaften“ zu einem Gedichtwettbewerb an Koblenzer Schulen auf. Junge Nachwuchsliteraten konnten dabei ihre Gedanken zur Frauenrolle in unserer Gesellschaft und frauenbezogene Themen in lyrischer Form zu Papier bringen.

Unter den zahlreichen Einsendungen prämierten die Jury – bestehend aus Cara Schneider (Buchhandlung Reuffel), Dr. Anna Braun-Beneke ( Fachbereich Germanistik der Universität Koblenz), Dr. Margit Theis-Scholz (Präsidentin ZONTA Club Koblenz) acht anwesende Kinder und Jugendliche als Preisträgerinnen aus allen Schularten mit Buchgutscheinen und gelben ZONTA Rosen. Alle Gedicht wurden auch persönlich vorgetragen.

„Wir sind beeindruckt von den lyrischen Formaten, die davon zeugen, dass Kinder und Jugendliche sich offensichtlich mit hoher individueller gedanklicher Reflexion mit der Thematik auseinandergesetzt haben“ so die Jurorinnen.

Der Gedichtwettbewerb soll aufgrund der großen Resonanz im nächsten Jahr eine Fortsetzung finden.