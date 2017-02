Zeugenaufruf nach Überfall auf eine Shell-Tankstelle in Simmern

Koblenz (ots) – Am Mittwoch den 01.02.2017 um 22.26 Uhr ereignete sich in der Shell-Tankstelle, An der Bleiche 3, in Simmern ein Raubdelikt. Der mit einer grauen Sturmhaube maskierte Täter erpresste unter Vorhalt einer Faustfeuerwaffe vom Kassierer Bargeld und verließ anschließend fußläufig den Tatort in unbekannte Richtung. Der männliche Täter wird auf etwa 17-20 Jahre geschätzt, sprach akzentfreies Deutsch, war ca. 175 cm groß mit schlaksiger Figur und trug graue Jeans und eine graue Jacke. Zeugen, die Hinweise zur Sache geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06761 921-0 bei der Polizei in Simmern zu melden.

veröffentlicht am: 06.02.2017