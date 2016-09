Zeugen ermitteln flüchtigen Dieb in Lahnstein

Koblenz (ots) – Durch aufmerksame Zeugen konnte der Diebstahl einer Handtasche in der Emser Straße am Montagnachmittag aufgeklärt werden. Gegen 16.25 Uhr war einer 89-Jährigen vor dem Altenheim die Tasche aus dem Körbchen ihres Rollators durch einen vorbeikommenden Radfahrer gestohlen worden. Die Tat wurde durch ein Polizistenehepaar, welches in der Freizeit unterwegs war, beobachtet.

Während der Mann versuchte dem Dieb zu folgen, kümmerte sich seine Frau zunächst um das Opfer. Durch den Hinweis eines vor Ort weilenden 7-jährigen Jungen konnte der Flüchtige schließlich identifiziert werden. Eine Überprüfung der Personalien des 30-jährigen Tatverdächtigen ergab, dass er bereits wegen ähnlicher Straftaten bei der Polizei bekannt ist. Die Handtasche konnte bislang noch nicht wieder aufgefunden werden.

veröffentlicht am: 27.09.2016