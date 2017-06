Zelt aufgeschlitzt und Mischpult entwendet

Koblenz Emser Straße (ots) – In der Nacht zum vergangenen Sonntag schlitzte ein bislang unbekannter Täter die Rückwand des Kirmesfestzelts in der Emser Straße in Koblenz-Horchheim auf und entwendete ein Mischpult samt dazugehörigem Koffer einer hochwertigen Stereoanlage. Die Tat kann von dem Geschädigten auf den Zeitraum Sonntag, 18.06.2017, 02:00 Uhr bis 08:00 Uhr eingegrenzt werden. Die Polizei Lahnstein bittet um Hinweise und warnt vor dem Ankauf des Diebesguts.

veröffentlicht am: 19.06.2017