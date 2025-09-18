Elternengagement und Naturpädagogik Hand in Hand

Lahnstein. Im Waldkindergarten Lahnstein gehören Projekte fest zum pädagogischen Alltag. Über mehrere Wochen oder Monate hinweg tauchen die Kinder und das Team in ein bestimmtes Thema ein, lernen Neues kennen und vertiefen ihre Erfahrungen. Das jüngste Projekt stand ganz im Zeichen von Bewegung und Achtsamkeit: Yoga mit Kindern.

Ein zentrales Element der Naturpädagogik ist es, mit den vorhandenen Ressourcen zu arbeiten und daraus das Beste zu machen. Genau nach diesem Prinzip setzt auch das Waldteam seine Projekte um – oft mit tatkräftiger Unterstützung durch die Elternschaft.

Das aktuelle Yogaprojekt entstand in enger Zusammenarbeit mit Ina Römer, Mutter eines Kindergartenkindes und ausgebildete Yogalehrerin, die Planung und Durchführung ehrenamtlich übernahm und ihre Fachkenntnisse in vielfältiger Weise einbrachte. Mit viel Engagement zeigte sie den Kindern und dem Team Übungen, Spiele und Methoden, die Yoga auf kindgerechte Weise erlebbar machten. Ein herzliches Dankeschön für diese tolle Arbeit!

Mit dem Ende des Projekts blicken Kinder, Erziehende und Eltern auf eine spannende und bereichernde Zeit zurück – und sicherlich wird Yoga im Waldkindergarten auch in Zukunft eine Rolle spielen.

Bildunterzeilen:

Mit Unterstützung von Yogalehrerin Ina Römer lernten Kinder und Team viel Neues kennen. (Fotos: Raoul Merkelbach / Stadtverwaltung Lahnstein)