Yoga & Mandala malen

Mandala heißt „der Kreis“ oder „das Runde“. Schon die alten Inder und Tibeter nutzten das Gestalten von Kreisbildern, um selbst zu innerer Ruhe und Klarheit zu finden. In Kombination mit Asanas und Stille erfahren die Teilnehmenden ein paar wirkungsvolle Stunden der Konzentration und Sammlung. Das kreative Spiel mit Farben und Formen setzt kein Können oder besondere Begabung voraus. Lediglich die Freude am Experimentieren und der Austausch in der Gruppe sind erwünscht.

Bitte mitbringen: Malsachen (wie vorhanden: Buntstifte, Pastelkreide oder Wasserfarben und Pinsel), Papier (weiß, ohne Linien) in diversen Größen oder alte Kalenderrückseiten, Mittagsimbiss, bequeme Yoga-Kleidung.

Wann/Wo: Sa., 21.01.2017, 10:00-17:00 Uhr, vhs der Stadt Koblenz, Hoevelstr. 6, 56073 Koblenz

Anmeldung und weitere Informationen unter www.vhs-koblenz.de oder unter 0261 129-3702/-3711/-3730/-3740.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 10.01.2017