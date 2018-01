Xpert Business – Kaufmännische und betriebswirtschaftliche Fachkurse mit System

Auch im Frühjahrssemester bietet die vhs-Koblenz wieder ein breites Angebot an Xpert Business-Kursen an, in denen Teilnehmende kaufmännische und betriebswirtschaftliche Fachkenntnisse bis hin zu qualifizierten und anerkannten Abschlüssen z. B. als Geprüfte Fachkraft (XB) in Finanzbuchführung, Internes/Externes Rechnungswesen oder Lohn und Gehalt, als Finanzbuchhalter/in (XB) oder Lohn- und Finanzbuchhalter/in (XB) bis hin zum Manager Betriebswirtschaft (XB) oder Manager Rechnungswesen (XB) erwerben können.

Xpert Business ist ein modulares Qualifizierungssystem. Es werden verschiedene Module u. a. in den Bereichen Finanzbuchführung, Bilanzierung, Kosten- und Leistungsrechnung, Betriebliche Steuerpraxis und Lohn und Gehalt angeboten. Die Module können einzeln belegt und nach erfolgreich bestandener Prüfung schließlich zum Erwerb des gewünschten Abschlusses kombiniert werden.

Die Prüfungen sind optional: Wer keinen Abschluss anstrebt, kann alle Module auch ohne Teilnahme an der Abschlussprüfung besuchen.

Unsere Durchführungsgarantie: Sollte ein Modul in einem Semester nicht als Präsenzkurs angeboten werden können, bieten wir Ihnen die Teilnahme an Live-Webinaren im Xpert Business Lernnetz an.

An unserem Info-Tag “Sprachen und Berufliche Bildung/EDV” am Montag, 05.02.2018 können Sie sich in der Zeit 16:00-18:00 Uhr von unseren Fachdozenten zu den Xpert Business-Kursen individuell informieren und beraten lassen.

Weitere Informationen zu unseren Xpert Business-Kursen erhalten Sie auch unter www.vhs-koblenz.de oder unter 0261 129-3702/-3711/-3730/-3740.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 30.01.2018