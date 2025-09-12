Aufregende Ausflüge mit dem JUKZ Lahnstein ermöglicht

Lahnstein. Große Freude im städtischen Jugendkulturzentrum Lahnstein (JUKZ): Das Wyndham Garden Hotel Lahnstein hat der Jugendarbeit 2.000 Euro gespendet. Dank dieser Unterstützung konnten gleich zwei besondere Aktionen für Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren umgesetzt werden.

Im Sommer ging es im Rahmen der Ferienfreizeit mit zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmern für drei Tage nach Köln. Übernachtet wurde in der Jugendherberge und tagsüber standen spannende Programmpunkte auf dem Programm: Im Supercandy Pop-Up-Museum tauchten die Jugendlichen in eine kunterbunte Welt voller süßer Überraschungen ein, während es auf der Rollerbahn sportlich zuging. Dazu kam reichlich Zeit, Köln auf eigene Faust zu entdecken.

Ein weiterer Teil der Spende ermöglichte einen Ausflug ins Phantasialand. Rasante Achterbahnen, schwindelerregende Höhen und magische Shows – der Tag war voller Highlights und wird den zwölf Teilnehmern sicher lange in Erinnerung bleiben.

„Wir hatten gemeinsam eine richtig schöne Zeit. Die Jugendlichen konnten Neues entdecken, zusammen lachen und über sich hinauswachsen“, sagt das Team des JUKZ. „Ein herzliches Dankeschön an das Wyndham Garden Hotel Lahnstein für diese tolle Unterstützung!“

Auch Oberbürgermeister Lennart Siefert würdigte das Engagement: „Mit dieser Spende zeigt das Wyndham Garden Hotel, wie wichtig Partnerschaften zwischen Stadtgesellschaft und Wirtschaft sind. Sie ermöglichen unseren jungen Menschen Erlebnisse, die Gemeinschaft stärken und Horizonte erweitern.“

Bildunterzeilen:

Bild 1: Bunte Welten voller Süßigkeiten im Supercandy Pop-Up-Museum