Wunschzettelgeschichte in der StadtBibliothek Koblenz

Das Bibliotheksteam und Henriette Vogt heißen am Donnerstag, 23. November 2017, alle Kinder im Alter von vier bis acht Jahren zur wöchentlichen

Vorlesestunde in der StadtBibliothek im Forum Confluentes willkommen.

Auf dem Programm steht eine vorweihnachtliche Geschichte. Bald ist Weihnachten und in der besinnlichen Adventszeit backen Jan und Julia Plätzchen,

singen Adventslieder und basteln Weihnachtskarten. Das Wichtigste darf bei all den Vorbereitungen natürlich nicht fehlen: der Wunschzettel an das Christkind.

Was sollen sich die Kinder nur wünschen? Welche Wünsche von Julia und Jan am Heiligen Abend tatsächlich erfüllt werden, erfährt man ab 16.00 Uhr. A

nschließend können die Kinder selbst ihre Wunschzettel basteln.

Die Dauer der Veranstaltung beträgt ca. eine Stunde. Treffpunkt ist das 4. OG der StadtBibliothek am Zentralplatz. Die Teilnahme ist kostenlos.

Um Voranmeldung unter Tel. 0261 /129 2624 wird gebeten. Weitere Informationen

gibt es auch im Internet unter www.stb.koblenz.de.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 20.11.2017