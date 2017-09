Workshop in den Herbstferien – Die Drachen sind los!

Einen Drachen fliegen gelassen, das hat fast jeder schon einmal; einen eigenen gebaut schon weniger; einen Drachen selbst gestaltet und das mit künstlerischen Motiven, das ist etwas ganz eigenes. All das kann man im Workshop des Ludwig Museums in die Tat umsetzen. So entstehen „Picasso-Drachen“, Drachen mit mustern a lá Claude Viallat oder Gruseldrachen mit Augenklappen wie in Jean le Gacs Bild. Angeregt durch gruselige, lustige und schöne Bilder des Ludwig Museums entstehen somit wahre Kunstdrachen. Die Flugfähigkeit kann dann am 29. Oktober zum Drachenfest auf der Festung Ehrenbreitstein getestet werden. Man darf gespannt sein auf das Bild, wenn die Kunstdrachen gemeinsam abheben. Papas, Mamas, Großeltern oder wer immer mitkommen möchte, darf bei diesem Workshop mitbauen und gestalten.

Zielgruppe des Workshops sind Kinder und Jugendliche ab ca. 7 Jahre, sowie Papas,…

Stattfinden wird der Workshop vom 11. bis 13. Oktober, jeweils von 10.30 bis 15 Uhr. Die Kosten liegen bei 34 € zzgl. Material. Die Leitung liegt beim KunstKontakt Team des Ludwig Museums. Mitzubringen sind etwas zu Trinken und eine Imbiss für die Pause, sowie ggf. Malkittel.

Die Anmeldung sollte bis eine Woche vor Kursbeginn erfolgen beim Ludwig Museum Koblenz, Danziger Freiheit 1, Koblenz, Tel. 0261 3040 oder E-Mail info@ludwigmuseum.org.

Dieser Workshop findet statt im Rahmen der Koblenzer Gartenkultur. „Koblenzer Gartenkultur“ ist der Titel der Marke und Veranstaltungsreihe, die aus der Bundesgartenschau 2011 in Koblenz entstanden ist. Zwischen der Saisoneröffnung und der Abschlussveranstaltung präsentiert die Stadt Koblenz in Kooperation mit zahlreichen Vereinen und Kulturinstitutionen einen bunten Strauß an Kultur und Aktionen in den attraktiven Gärten und Parks mit Lesungen, Musik, Sportaktionen und vieles mehr.

www.ludwigmuseum.org

www.koblenzer-gartenkultur.de

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 19.09.2017