Workshop für Existenzgründerinnen: Ihre Business-Werkstatt

Frauen gründen anders – mit Enthusiasmus, Phantasie und Engagement – und oftmals in ungewöhnlichen Bereichen. Der Schritt in die Existenzgründung will allerdings gut vorbereitet sein. Für interessierte Frauen bietet nun Familie & Beruf e.V. in Kooperation mit dem Beratungsbüro „Neue Kompetenz“ in Altenkirchen eine Workshop-Reihe an: Ihre Business-Werkstatt.

Start ist am 6. April 2017. Von der Idee bis zur Umsetzung erhalten sie eine individuelle und umfassende Vorbereitung inklusive Businessplan und gewinnen so Einblick in die Denk- und Handlungsweisen von Unternehmensleitung und Geschäftsführung. Die Workshop-Reihe umfasst acht Wochenend-Seminare in der Zeit zwischen April und November 2017. Hier werden fachübergreifende Handlungskompetenzen geschult und grundlegende betriebswirtschaftliche Fachkompetenzen vermittelt. Ergänzt werden diese Seminare durch Einzel-Coaching-Stunden. Die Workshop-Seminare können als Gesamtpaket (27,25 Euro/ Tag) oder auch einzeln (60 Euro/ Tag) gebucht werden.

Gerne kann auch das erste Modul als Schnuppermodul gebucht werden. Das Projekt wird unterstützt durch die Gleichstellungsstelle der Stadt Koblenz und gefördert vom Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung Rheinland-Pfalz.

Am Donnerstag, 2. Februar 2017, 16 bis 18 Uhr findet in der Gleichstellungsstelle der Stadtverwaltung Koblenz, Willi-Hörter-Platz 2, Rathausgebäude II, 2. Stock, Zimmer 205 eine Infoveranstaltung für Existenzgründerinnen statt. Eine Anmeldung ist erforderlich: Fon 02681/ 98 61 29, E-Mail buero@neuekompetenz.de

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 12.01.2017