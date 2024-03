Nach dem letzten Frost wird es wieder Zeit für mehr Farbe in Koblenz.

Das Projekt startete zur BUGA 2011 unter dem Titel „Kunst unterwegs“, um ein kostenfreies Kunstangebot in der Innenstadt zu bieten. Das Konzept wurde von der Koblenz-Stadtmarketing GmbH neu interpretiert und gemeinsam mit Citerart und einigen Koblenzer Gewerbetreibenden in die Tat umgesetzt. Voraussichtlich ab Mitte April werden Besucher von Koblenz die neu gestalteten Blumentaschen in der Innenstadt entdecken.

Der Graffitikünstler und Kommunikationsdesigner Steffen Tschuck, bekannt als Citerart, kommt selbst aus Koblenz. Seine Kunst zeichnet sich durch diverse Projekte rund um Graffiti- und Airbrusharbeiten aus. Die Blumentaschen, Blumengefäße in Form von Einkaufstaschen, werden frisch und bunt bepflanzt und bis Ende September in der Innenstadt aufgestellt. Die für die Begrünung der Blumentaschen eingesetzten Pflanzenarten wurden unter dem Gesichtspunkt ausgewählt, dass sie heimischen Insektenarten von Nutzen sind. Liebevoll gärtnerisch gestaltet und gepflegt durch den Eigenbetrieb Grünflächen und Bestattungswesen verschönern sie den Besuchern den Weg durch die Innenstadt. Die Koblenz-Stadtmarketing GmbH konnte acht Koblenzer Gewerbetreibende für das Projekt gewinnen: Brillen Becker, Hörakustik Becker, Schloss-Apotheke Koblenz, Bäckerei Hoefer, Energieversorgung Mittelrhein, Sparkasse Koblenz, Ibis City Hotel und Commes. Ein besonderer Dank geht an dieser Stelle an die Sparkasse Koblenz, die das Projekt als Sponsor unterstützt. Zusätzlich werden fünf Blumentaschen im Rahmen eines gemeinsamen Projektes mit Studierenden der Universität Koblenz im Seminar „Feministische Innenstadtplanung“ gestaltet und in der Innenstadt aufgestellt. Ziel des Projektes ist es, künstlerisch „Altes“ mit aktuellen gesellschaftlichen Themen zu verknüpfen. Eine der Blumentaschen wird bei einem Live-Painting am 8. März 2024 um 18 Uhr vor dem Haus Metternich bemalt. Wir freuen uns sehr, dass wir den Blumentaschen durch das gemeinsame Konzept mit Citerart ein neues Leben einhauchen konnten und Besucher der Innenstadt neben der bunten Begrünung zukünftig auch von moderner, auffälliger Kunst profitieren“ – Sarah Herdam, Projektmanagerin der Koblenz-Stadtmarketing GmbH.