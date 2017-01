Wiedereinstieg in den Beruf – leicht gemacht

Demografische Entwicklung und Fachkräftemangel sind in aller Munde. Unternehmen setzen in dieser Situation große Hoffnung in qualifizierte Wiedereinsteigerinnen. Eine große Chance für Frauen, die z.B. durch Kindererziehung oder Pflege eines Angehörigen beruflich pausiert haben. Doch der Schritt zurück in die Erwerbstätigkeit will sorgfältig geplant werden – insbesondere nach einer langen Familienzeit.

In Kooperation mit der Agentur für Arbeit Koblenz-Mayen und der Beratungsstelle „Neue Chancen“ bietet die Gleichstellungsstelle der Stadt Koblenz Frauen, die den Wiedereinstieg in den Beruf planen, ein umfassendes Beratungsangebot an. Jeweils am ersten Mittwoch im Monat finden in der Stadtverwaltung, Rathausgebäude II, Willi-Hörter-Platz 2 in Koblenz persönliche Beratungsgespräche statt. Mit Unterstützung von Fachfrauen werden hier individuelle Strategien zum Wiedereinstieg entwickelt. Der nächste Beratungstag findet statt am Mittwoch, 1. Februar 2017. Eine Anmeldung ist erforderlich: Fon 0261 – 405 561 (Birgit Hees, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, Agentur für Arbeit Koblenz-Mayen)

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 10.01.2017