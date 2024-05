Ver.di-Ankündigung bis Sonntag, 19. Mai 2024 – Starke Beeinträchtigungen im Busverkehr erwartet – Schulen und Kitas sind informiert

Kreis Neuwied. Die Gewerkschaft Ver.di hat einen erneuten Streik im privaten Omnibusgewerbe vom heutigen Mittwoch, 8. Mai 2024, bis Sonntag, 19. Mai 2024, bis Schichtende angekündigt. Dadurch wird auch der Busverkehr im Landkreis Neuwied voraussichtlich erheblich beeinträchtigt sein. Die Leiterinnen und Leiter aller Schulen und Kindertagesstätten im Landkreis sind darüber bereits in Kenntnis gesetzt worden. Damit verbunden war die Bitte, diese Information in bewährter Praxis an die Eltern bzw. Schülerinnen und Schüler weiterzuleiten.