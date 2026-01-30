Stadt stellt Wohnraumversorgungskonzept bei öffentlicher Abschlussveranstaltung am 11. Februar vor

Wie soll sich das Wohnen in Neuwied künftig entwickeln? Mit dieser zentralen Frage haben sich die Stadt Neuwied und die GSG Neuwied intensiv beschäftigt und gemeinsam ein umfassendes Wohnraumversorgungskonzept erarbeitet. Die Ergebnisse werden nun im Rahmen einer öffentlichen Abschlussveranstaltung vorgestellt. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 11. Februar, um 17.30 Uhr im food hotel Neuwied statt. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Das Wohnraumversorgungskonzept analysiert die aktuelle Wohnraumsituation in Neuwied, zeigt künftige Entwicklungen auf und definiert klare Handlungsschwerpunkte für eine bedarfsgerechte und zukunftsfähige Wohnraumversorgung. Es dient künftig als wichtige Grundlage für politische Entscheidungen und für die weitere Stadtentwicklung.

Oberbürgermeister Jan Einig macht die Bedeutung deutlich: „Mit dem Wohnraumversorgungskonzept schaffen wir eine belastbare Grundlage für die Zukunft unserer Stadt. Es zeigt sehr konkret, wo wir heute handeln müssen, damit Neuwied auch morgen bezahlbaren und zugleich attraktiven Wohnraum bietet“, sagt Einig.

Im Mittelpunkt der Abschlussveranstaltung stehen die zentralen Ergebnisse des Konzepts sowie ein Ausblick darauf, wie diese in die weitere Stadtentwicklung einfließen. Im Anschluss haben die Besucher Gelegenheit, Fragen zu stellen und mit den Verantwortlichen ins Gespräch zu kommen.

Bereits im Sommer waren Bürgerinnen und Bürger eingeladen, sich in einem Workshop aktiv in den Erarbeitungsprozess einzubringen. Die dort geäußerten Anregungen und Einschätzungen sind in die fachliche Ausarbeitung eingeflossen. Voraussetzung ist, dass der Stadtrat dem Konzept in der Sitzung am 3. Februar zustimmt.

Weitere Informationen zum Wohnraumversorgungskonzept sind online unter www.neuwied.de/wohnraumversorgungskonzept zu finden.

Zum Bild: Laden zur öffentlichen Präsentation ein: David Meurer, Geschäftsführer der GSG, Neuwieds OB Jan Einig, Stadtbauamtsleiterin Nina Porz und Beigeordneter Ralf Seemann.

(Foto: Melanie Lange)