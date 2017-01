Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte, Beleidigung

Bendorf, Luisenstraße Am 26.01.17, gegen 17.00 Uhr, kam es in der Luisenstraße an einem Geschäft zu einer Sachbeschädigung durch Jugendliche. Als die Polizeibeamtinnen eintrafen, mischte sich ein 54-jähriger Mann in das Geschehen ein. Er schlug und beleidigte eine Zeugin. Als eine Polizeibeamtin gegen die Person einschritt, um ihn von weiteren Tätlichkeiten abzuhalten, stieß er die Beamtin zurück und beleidigte sie. Da er sich der Personalienfeststellung durch Flucht entziehen wollte, wurde er durch Unterstützungskräfte festgenommen und zur Dienststelle sistiert. Nach der Personalienfeststellung wurde er entlassen. Der Mann wirkt geistig retardiert Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

veröffentlicht am: 27.01.2017