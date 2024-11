Westerburg. Mehrere Verkehrsunfälle am Mittwoch, 20.11.2024

Westerburg (ots) – Am Mittwoch, 20.11.24, kam es im Dienstgebiet der PI Westerburg zu mehreren Verkehrsunfällen. Gegen 12:14 Uhr befuhr ein 21jähriger Mann mit seinem Pkw die K34 zwischen Hof und Stein-Neukirch. In einer Rechtskurve kam er mit seinem Pkw vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei schlechten Witterungsverhältnissen von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Fahrzeugführer verletzte sich dabei leicht, am Fahrzeug entstand Sachschaden, die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten die eingesetzten Beamten Anzeichen für Drogenbeeinflussung bei dem Fahrzeugführer feststellen, ein durchgeführter Schnelltest reagierte positiv auf THC. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und gegen ihn wurden ein Folgeverfahren eingeleitet. Im weiteren Verlauf des Tages ereigneten sich im Dienstgebiet darüber hinaus noch 3 Verkehrsunfälle, bei denen die Unfallverursacher mit Fahrzeugen fuhren, die lediglich mit Sommerbereifung ausgestattet waren. Bei allen Unfällen blieb es glücklicherweise bei kleineren Sachschäden, die Gesamtschadenshöhe dürfte sich daher lediglich im oberen 4stelligen Bereich bewegen. Die PI Westerburg wird in der kommenden Zeit verstärkte Kontrollmaßnahmen zum Thema witterungsangepasster Bereifung durchführen.