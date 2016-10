Werde zum Gespenst

Die zeitgenössische Poesie unserer europäischen Nachbarn kennen und übersetzen zu lernen, ist das Ziel der Reihe »Poesie der Nachbarn«. In Zusammenarbeit mit der Universität Koblenz lädt die Stadtbibliothek Koblenz am Mittwoch, 26.10.2016 um 19 Uhr zu dieser besonderen Lesung ein. Im Jahr 2015 war „Lettland“ im Künstlerhaus Edenkoben zu Gast. Ein Auszug der Ergebnisse dieser intensiven Übersetzerwerkstatt wird nun in der zweisprachigen Lesung zu hören sein. Gelesen wird aus der Anthologie „Werde zum Gespenst. Gedichte aus Lettland“, die die wichtigsten Stimmen der zeitgenössischen Lyrik Lettlands in sich versammelt. Der Eintritt ist frei.

veröffentlicht am: 13.10.2016