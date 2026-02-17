Vorlesewettbewerb 2025/2026 – Regionalentscheid im Roentgen-Museum Neuwied am 25. Februar

Kreis Neuwied. Wer kann im Landkreis Neuwied am besten vorlesen? Beim Regionalentscheid des 67. Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels am Mittwoch, 25. Februar 2026 um 14:00 Uhr im Neuwieder Roentgen-Museum lesen die Siegerinnen und Sieger der Schulentscheide im Kreis Neuwied um die Wette. Mit circa 600.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern pro Jahr ist der 1959 ins Leben gerufene Vorlesewettbewerb einer der ältesten und größten Schüler-Wettbewerbe in Deutschland.

Die Jury wird gebildet von Landrat Achim Hallerbach, Uwe Kukla (Leitung Kreisjugendamt), Jennifer Stein (Leiterin Roentgen-Museum), der Vorjahressiegerin Jule Schaub, Daniela Kiefer (Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Neuwied), der Autorin Doris Litz, Hans-Jürgen Schmitt (Evangelische Gemeindebücherei) und dem pensionierter Lehrer Hans-Georg Poredda. Eröffnet wird der 67. Vorlesewettbewerb auf musikalische Art und Weise von der Musikschule Neuwied.

An den regionalen Entscheiden der Städte und Landkreise beteiligen sich bundesweit über 7.000 Schülerinnen und Schüler der 6. Klassenstufe. Die über 650 Regionalwettbewerbe organisieren Buchhandlungen, Bibliotheken, Schulen und weitere kulturelle Einrichtungen. Alle teilnehmenden Kinder erhalten eine Urkunde sowie das Buch „Rocky Winterfeld“ von Marie Hüttner (Thienemann Verlag).

Der Sieger oder die Siegerin des Kreiswettbewerbs darf zum nachfolgenden Entscheid fahren. Die Etappen führen von den Schulentscheiden über Stadt-/Kreis-, Bezirks- und Länderebene bis zum Bundesfinale mit den 16 Landessiegerinnen und Landessiegern im Juni.

Veranstaltet wird der Vorlesewettbewerb von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels.

Ziel ist es, die Begeisterung für Bücher in die Öffentlichkeit zu tragen, die Lesekompetenz von Kindern zu stärken und sie dabei zu unterstützen, ihren Horizont zu weiten, gesellschaftliche Veränderungen einzuordnen und Offenheit für Neues zu entwickeln. Auf www.vorlesewettbewerb.de/der-wettbewerb/buchempfehlungen veröffentlicht die Stiftung daher kuratierte Lesetipps zu zahlreichen Themen – auch abseits der bekannten Kinderbuchklassiker.

Der Wettbewerb steht unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Gefördert werden die Entscheide auf der regionalen Ebene von der Stiftung Bildung und Soziales der Sparda-Bank Baden-Württemberg, der Sparda-Bank Hessen, dem Gewinn-Sparverein der Sparda-Bank München e. V. und von der Sparda Bank Hamburg.

Weitere Informationen:

Der aktuelle Stand des 67. Vorlesewettbewerbs sowie alle Informationen, Termine und Teilnehmerschulen sind auf www.vorlesewettbewerb.de zu finden.

Entscheidung im Vorlesewettbewerb 2025/2026

Stadt/Landkreis: Landkreis Neuwied

Ort: Röntgen-Museum Neuwied

Termin: 25. Februar 2026

Veranstalter: Kreisverwaltung Neuwied

Kontakt: Kreisjugendpflege Neuwied, Nicole Bauer, Simone Höhner, Sina Muscheid 02631-803-189, -442, -234 oder jugendarbeit@kreis-neuwied.de

Kontakt Veranstalter des Vorlesewettbewerbs

Stiftung Buchkultur und Leseförderung

Börsenverein des Deutschen Buchhandels

Telefon: +49 69 / 1306-368, E-Mail: info@vorlesewettbewerb.de

Social Media

Facebook: @Vorlesewettbewerb

Instagram: @Vorlesewettbewerb

Hashtag: #vorlesewettbewerb