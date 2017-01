Wer hilft mit beim Lesesommer? – Praktikumsangebot in der StadtBibliothek Koblenz

Vom 19. Juni bis 18. August 2017 wird in der StadtBibliothek im Forum Confluentes wieder der „Lesesommer“ für Kinder angeboten. Dabei handelt es sich um ein landesweites Projekt in den Sommerferien zur Leseförderung für Schülerinnen und Schüler von der 1. bis zur 10. Klasse. Zur Unterstützung des Bibliotheksteams und für die Durchführung von Buchgesprächen mit Kindern und Jugendlichen werden engagierte Praktikantinnen und Praktikanten gesucht.

Die Mindestdauer des Praktikums beträgt zwei Wochen. Ab einer Dauer von vier Wochen kann eine Anerkennung als Grundpraktikum für das Studium des Bibliothekswesens erfolgen.

Wer mindestens 16 Jahre alt ist, die Arbeit in einer Bibliothek kennen lernen möchte und Spaß am Umgang mit Kindern hat, kann sich in der StadtBibliothek Koblenz melden.

Ansprechpartner sind Peter Stein (Tel. 0261/129 2613) und Melanie Spieker (Tel. 0261/129 2610).

Infos zum Lesesommer und zur StadtBibliothek auch im Internet unter www.stb.koblenz.de und www.lesesommer.de.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 12.01.2017