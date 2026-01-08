Stadt Neuwied ehrt Hip-Hop-Talente Maggie Dückmann und Miah Bein

Mit dem Weltmeistertitel im Hip-Hop kehrten Miah Bein und Maggie Dückmann im vergangenen Jahr aus dem englischen Blackpool nach Neuwied zurück. Diesen herausragenden Erfolg nahm die Stadt Neuwied gemeinsam mit dem TV Heddesdorf zum Anlass, die beiden Nachwuchsathletinnen aus Neuwied-Irlich und Linkenbach zu einem Empfang ins Raiffeisenzimmer der Stadtverwaltung einzuladen. Im Beisein von Familie, Vereinsvertretern und Stadtvorstand wurden die Leistungen der beiden nun gewürdigt.

Höhepunkt der Ehrung war der Eintrag ins Gästebuch der Stadt mit Oberbürgermeister Jan Einig, der den beiden seine höchste Anerkennung aussprach. „Es kommt nicht häufig vor, dass wir zwei so junge Athletinnen im Rathaus empfangen dürfen – ihr aber habt euch diese Anerkennung mehr als verdient“, betonte er. Mit Talent, Leidenschaft, Fleiß und starkem Teamgeist hätten Miah Bein und Maggie Dückmann in ihrer Paradedisziplin Hip-Hop „alles abgeräumt, was es abzuräumen gab“. Die beiden Tänzerinnen setzten sich bei der Weltmeisterschaft als Duo „M&M“ in der Altersklasse U16 gegen rund 60 internationale Duos durch. Neben dem WM-Titel beeindruckt auch die Erfolgsserie bei der Westdeutschen Meisterschaft in Ratingen, der Deutschen Meisterschaft in Duisburg sowie der Europameisterschaft im belgischen Lommel, aus denen sie jeweils als Siegerinnen hervorgingen. Ein Erfolg, der nur durch jahrelanges motiviertes Training beim FV Daufenbach und in der Tanzfabrik Mittelrhein sowie die Unterstützung von Trainerstab, Vereinsstrukturen und Familien möglich ist.

Auch Bürgermeister Peter Jung und Beigeordneter Ralf Seemann zeigten sich beeindruckt von den Leistungen der beiden Teenagerinnen und gratulierten herzlich. Mit dem internationalen Titelgewinn seien Miah Bein und Maggie Dückmann Vorbilder für viele junge Talente in der Region.

Zum Bild: Maggie Dückmann (Mitte) aus Irlich und Miah Bein aus Linkenbach (links) wurden vom Neuwieder Stadtvorstand (v.l.n.r.) Bürgermeister Peter Jung, Beigeordnetem Ralf Seemann und Oberbürgermeister Jan Einig mit großem Lob bedacht.

(Foto: Melanie Lange)