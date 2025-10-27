Ravi Coote verbindet wohltuende Massagen mit Unterstützung für das Montessori-Kinderhaus – Spendenaktion läuft vom 6. bis 21. November

Nach der tollen Resonanz bei der Premiere im vergangenenen Jahr gibt es die Neuauflage einer ganz besondere Spendenaktion, die wohltuende Auszeiten ermöglicht und gleichzeitig einen guten Zweck unterstützt. Ravi Coote bietet Wellnessmassagen an – und zwar gratis. Angesprochen sind gleich zwei Zielgruppen. „Ich möchte Menschen, die sich eine Massage normalerweise nicht leisten können, eine Zeit der Entspannung schenken“, sagt der sozial engagierte Fachpraktiker für Massage, Wellness und Prävention. Darüber hinaus sind natürlich alle Menschen herzlich willkommen, die sich etwas Gutes tun möchten. Unter dem Motto „Jeder gibt so viel er möchte“ kann nach der Wohlfühlzeit freiwillig für ein Caritas-Projekt gespendet werden.

Müde Muskeln werden munter – 30-minütige Massagen sorgen für Entspannung

Verspannte Schultern, zwickender Rücken oder verkrampfte Beine: Während der 30-minütigen Massagen macht Ravi Coote müde Muskeln wieder munter. An folgenden Tagen verwandelt sich ein ruhiger Beratungsraum in eine Wellnessoase (Caritasverband Koblenz, Hohenzollernstraße 118, 56068 Koblenz): Donnerstag, 06.11., Freitag, 07.11., Freitag, 14.11., Donnerstag, 20.11., Freitag, 21.11.

Montessori-Kinder freuen sich auf neue Sinneserfahrungen

Der komplette Erlös kommt dem Montessori-Kinderhaus auf der Koblenzer Karthause zugute. In der integrativen Kita werden 30 Kinder mit und ohne Beeinträchtigung im Sinne Maria Montessoris gefördert. Mit den Spenden werden Förder- und Spielmaterialien angeschafft, um den Kindern neue und spannenden Erlebnisse im Bereich der Sinneswahrnehmung zu ermöglichen. „Ich bin begeistert, wie herzlich und selbstverständlich Inklusion und Gemeinschaft in der Kita gelebt werden“, berichtet Ravi Coote über seine Motivation. So werden der Wellnessgedanke und neue Sinneserfahrngen wunderbar miteinander verbunden.

Weitere Infos und Buchung:

0176 34417697, www.raviwalther-massage.de

Foto 1 – 3 (Marco Wagner)

Wellness für den guten Zweck: Ravi Coote verbindet wohltuende Massagen mit einer Spendenaktion für das Montessori-Kinderhaus.