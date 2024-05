Koblenzer Ravi Walther Coote massierte ehrenamtlich für die Caritas – 72 Massagen in 31 Stunden – Montessori-Kinderhaus freut sich über Spende von 695 Euro

Es war eine ganz besondere Spendenaktion, die wohltuende Auszeiten ermöglichte und gleichzeitig einen guten Zweck unterstützte. Ravi Walther Coote bot sechs Wochen, jeweils vier Stunden an drei Tagen, Wellnessmassagen an – und zwar gratis. „Mein Wunsch war es, insbesondere Klienten der Caritas, die sich eine Massage normalerweise nicht leisten können, eine Zeit der Entspannung zu schenken“, sagt der sozial engagierte Fachpraktiker für Massage, Wellness und Prävention, der erst seit kurzem in Koblenz lebt.

72 Massagen, 31 Stunden ehrenamtliches Engagement

Die Resonanz war überaus erfreulich, was insgesamt 72 Massagen belegen. Der engagierte Ehrenamtler „knetete“ 31 Stunden verspannte Muskeln. Die Kunden, u. a. Senioren mit kleiner Rente, Menschen im Bürgergeldbezug oder aus dem Niedriglohnsektor, konnten wählen zwischen einer 15-minütigen Massage für den Schulterbereich, einer 25-minütige Behandlung für Schulter und Rücken oder einer Ganzkörpermassage über 45 Minuten.

Darüber hinaus waren auch Menschen außerhalb der Caritas-Familie herzlich willkommen. Nach dem Genuss der Massage konnte freiwillig für das Montessori-Kinderhaus gespendet werden. Am Ende kam ein stolzer Betrag von 695 Euro zusammen.

Montessori-Kinder freuen sich auf sportliche Erfolgserlebnisse

Strahlende Gesichter gab es bei der Spendenübergabe im Montessori-Kinderhaus auf der Koblenzer Karthause. In der integrativen Caritas-Kita werden 30 Kinder mit und ohne Beeinträchtigung im Sinne Maria Montessoris gefördert. „Ich bin begeistert, wie herzlich und selbstverständlich Inklusion und Gemeinschaft in der Kita gelebt werden“, berichtet Ravi Walther Coote über seine Motivation. Danke der Spende können weitere psychomotorische Spiel- und Sportmaterialien angeschafft werden. So werden Wellness und sportliche Erfolgserlebnisse wunderbar miteinander verbunden.

Foto 1 (Marco Wagner)

Strahlende Gesichter bei der Spendenübergabe im Montessori-Kinderhaus.