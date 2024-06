Nach einem halben Jahr Pause ist Kabarettist Christoph Sieber endlich wieder auf Tour. In seinem aktuellen Programm „Weitermachen“ geht es um gesellschaftliche Irrungen und Wirrungen, um den Zusammenhalt und das, was Menschen trennt. Wie immer garniert Sieber aktuelles politisches Kabarett mit den großen Themen unserer Zeit: Fußball, Politik, Gesellschaft und die Frage, warum Nacktmulle so selten shoppen gehen. Getreu dem Motto „Man muss lachen, damit es einem im Halse stecken bleiben kann“ bereitet er seinem Publikum am Samstag, 15. Juni, um 20.15 Uhr bei den Rommersdorf Festspielen einen unterhaltsamen Abend mit Tiefgang.

Tickets gibt es unter anderem in der Tourist-Information Neuwied, Tel. 02631 802 5555, bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen oder beim zentralen Online-Bestell-Service www.rommersdorf-festspiele.de.

(Foto: Copyright T. Kurda)