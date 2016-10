Weitere Gartenlauben aufgebrochen – Polizei sucht Zeugen

Koblenz (ots) – Der Aufbruch fünf weiterer Lauben der Gartenkolonie „Sonnenland“ wurde am gestrigen Sonntag festgestellt und angezeigt. Der oder die bislang unbekannte Täter drangen zwischen Donnerstag, 6. Oktober 2016 und dem gestrigen Sonntag, 9.10.2016, gewaltsam in die Gartenhäuser der „Vogelseite“ ein und suchten nach Wertgegenständen. Was genau gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest. Hierzu dauern die Ermittlungen der PI Koblenz 2 noch an.

Hinweise zu den unbekannten Einbrechern nimmt die Polizei Koblenz unter der Rufnummer 0261/ 103-2911 oder per Mail pikoblenz2@polizei.rlp.de entgegen.

veröffentlicht am: 10.10.2016