Seit Beginn der Pfingstferien laufen Bauarbeiten zum Neubau von Umkleidekabinen sowie Sanitäranlagen am Hilda-Gymnasium, die durch das Zentrale Gebäudemanagement der Stadt Koblenz ausgeführt werden. Derweil sind die Abbrucharbeiten der alten Geräteräume abgeschlossen, die der Sanitäranlagen auf dem Pausenhof werden nach Fertigstellung des Neubaus zurückgebaut. Für die Andienung des Baufeldes im Bereich des Pausenhofes wurde ein Kran in der Südallee aufgestellt. Dieser wird während der Rohbauarbeiten zur Materialanlieferung benötigt. Auch auf der Kurfürstenstraße entfallen bis Abschluss der Baumaßnahme Parkflächen und es kommt in Höhe des Hilda-Gymnasiums zu einer Einengung der Fahrbahn.

Die voraussichtlichen Baukosten betragen rund 3,8 Mio. Euro. Durch das Land Rheinland-Pfalz werden über das Förderprogramm Schulbauprogramm rund 2 Mio. Euro übernommen. Diese Fördersumme bezieht sich auch auf den bereits stattgefundenen Bibliotheksneubau (S2-Gebäude), da es sich fördertechnisch um eine Maßnahme handelt. Die Bauarbeiten werden bis voraussichtlich Ende 2025 andauern.

Bildunterschrift Außenansicht Südallee: Derzeit steht ein Kran in der Südallee, damit die Andienung der Baustelle innerhalb des Hilda-Gymnasiums gewährleistet ist. Foto: Stadt Koblenz/ Mandy Steffens

Bildunterschrift Schulhof: Am Hilda-Gymnasium sind die Abbrucharbeiten der alten Umkleidekabinen der Sporthalle abgeschlossen. In Kürze werden die Rohbauarbeiten starten. Foto: Stadt Koblenz/ Mandy Steffens